65 साल का एक बेटा अपनी 92 वर्षीय मां को बैलगाड़ी से महाकुंभ लेकर निकल पड़ा है. ये शख्स मुजफ्फरनगर से प्रयागराज के लिए निकले हैं.

महाकुंभ मेला 13 जनवरी से शुरू हो चुका है. महाकुंभ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. इन वीडियोज में कई ऐसी कहानियां भी छुपी होती हैं जो सबका दिल जीत लेती हैं. ऐसा ही एक नजारा फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक 65 साल का बुजुर्ग अपनी 92 साल की मां को बैलगाड़ी में बिठाकर कुंभ लेकर जा रहे हैं.

वायरल वीडियो

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक 65 साल का व्यक्ति खुद बैलगाड़ी खींच रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि शख्स ने बैलगाड़ी पर अपनी मां को बिठाया है और इसे खींचकर लेकर जा रहे हैं. उनके साथ एक महिला और कई लोग भी हैं जो लगातार जयकारा लगा रहे हैं. ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें-Viral: बच्चा निकला बदमाशों का भी बाप! बेचारे चचा के साथ कर दिया ऐसा खेला, Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

जानकारी के अनुसार, चौधरी सुदेश पाल मलिक के घुटनों में 25 सालों पहले समस्या कुछ समस्या आ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में भी दिक्कत होती थी. उनका मानना कि उनकी मां के आशीर्वाद से ही वो ठीक हो पाए. अब वो अपनी मां का आभार व्यक्त करने के लिए उन्होंने कुंभ स्नान के लिए लेकर जा रहे हैं. माना जा रहा है कि उन्हें मुजफ्फरनगर से प्रयागराज पहुंचने में लगभग 13 दिनों का समय लगेगा.

Watch: In Bulandshahr, Uttar Pradesh, A man is walking with a cart, taking his 92-year-old mother to the Maha Kumbh in Prayagraj. They started their journey from Muzaffarnagar, fulfilling her wish to bathe at the Kumbh pic.twitter.com/2IstKkqMXY

लोगों ने कहा कलयुग का श्रवण कुमार

इस वीडियो को @ians_india पर शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन में लिखा है- 'बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में एक शख्स अपनी 92 साल की मां को बैलगाड़ी खुद चलाते हुए महाकुंभ लेकर जा रहा है. उन्होंने कुंभ में स्नान करने की अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए यात्रा मुजफ्फरनगर से शुरू की.' यूजर्स ये देख भावुक हो उठे हैं और जमकर शख्स की तारीफ कर रहे हैं. लोगों ने शख्स को कलयुग का श्रवण कुमार बताया है.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.