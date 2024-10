Fake Policeman In Mumbai Auto: मुंबई के पवई इलाके में एक महिला ने सोशल मीडिया (Social Media) पर वीडियो पोस्ट किया. उसने आरोप लगाया कि एक शख्स ऑटो में घुसकर खुद को पुलिस वाला बता रहा था. उसने महिला से 50,000 रुपये मांगे और पैसे न देने पर थाने ले जाने की धमकी दी.

ऑटो में घुसकर धमकाया

महिला ने बताया कि वो कॉलेज से लौट रही थी, तभी एक आदमी फॉर्मल कपड़े पहने ऑटो में घुस आया. उसने खुद को पुलिसवाला बताया और पैसे मांगने लगा.

Encounter with a Suspicious Cop Over a Vape in Mumbai. Asked 50k to let go.@MumbaiPolice please look into this incident.#fraud#femalesecurity pic.twitter.com/gitNVPCngU