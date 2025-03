अमेरिका के ह्यूस्टन एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री ने फ्लाइट में ऐसा हंगामा किया कि 25 मिनट तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. महिला ने सभी यात्रियों के सामने अपने कपड़े उतार दिए और जोर-जोर से चिल्लाने लगी. घटना के बाद फ्लाइट को वापस गेट पर लौटना पड़ा. महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया लेकिन उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया. विमान में मौजूद यात्रियों के लिए यह अनुभव बेहद डरावना था. एक यात्री ने बताया कि महिला जोर-जोर से चीख रही थी और गलियारे में इधर-उधर उछल रही थी. वहीं, दूसरे यात्री ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि महिला मानसिक रूप से अस्थिर है, क्योंकि वह एक फ्लाइट अटेंडेंट के शरीर पर खुद को रगड़ने लगी थी.

क्या है पूरा मामला?

घटना साउथ वेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 733 की है, जो ह्यूस्टन से फीनिक्स जा रही थी. टेक ऑफ से ठीक पहले महिला यात्री अचानक केबिन के पास गई और क्रू मेंबर्स से फ्लाइट से उतरने की मांग करने लगी. जब उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो महिला ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और नग्न अवस्था में जोर-जोर से चिल्लाने लगी.

25 मिनट तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा

महिला की हरकत से पूरे विमान में हड़कंप मच गया. करीब 25 मिनट तक वह इधर-उधर दौड़ती रही और कॉकपिट के दरवाजे पर लात मारने लगी. फ्लाइट क्रू ने महिला को कंबल से ढंकने की कोशिश की, लेकिन वह शांत नहीं हुई. आखिरकार, पायलट को विमान को वापस गेट पर लाने का फैसला करना पड़ा.

यह भी पढ़ें: Delhi-Meerut रैपिड मेट्रो में भिड़े लोग, सीट के लिए हो गई मारपीट, देखें Video

पुलिस ने लिया हिरासत में

NEW: Woman takes off all her clothes on a Southwest plane in Houston, demands to be let off.



The woman reportedly ran around the plane for 25 minutes "before action was taken" according to ABC 7.



After nearly half an hour, the plane finally made it back to the gate before the… pic.twitter.com/U0F0l4HEJJ