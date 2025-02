Viral: सोशल मीडिया पर आए दिन जानवरों के वीडियो वायरल होते रहते हैं. वायरल वीडियो में कई ऐसे होते है जिन्हें देखकर डर का एहसास होता हैं लेकिन कई बार ये वीडियो हमे गुदगुदाते भी हैं. कुछ जानवरों के वीडियो तो ऐसे वायरल होते है कि वह बहुत उछल कूंद करते नजर आते हैं. लेकिन खूंखार जानवरों से हंसी मजाक करना भारी पड़ सकता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शेरनी ने एक व्यक्ति के ऊपर झपट्टा मार दिया.

मजाक-मजाक में खोल दिया शेरनी का पिंजरा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति मजाक -मजाक में शेरनी का पिंजरा खोल देता है. जैसे ही पिंजरा खुलता है शेरनी युवक के ऊपर झपट्टा मार देती है इसके बाद जो होता है उसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा. पहली नजर में वीडियो देखने पर तो ऐसा लगता है कि अब तो इस आदमी का बचना मुश्किल हो जाएगा, आगे जो होता है वह वाकई चौकाने वाला था.

Lion's reaction to seeing her rescuer, who helped raise her as a cub pic.twitter.com/NLgQxof7f8