मुजफ्फरनगर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाले बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों को धर दबोचा

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु

बाइक सवार को न तो अपनी जान की कोई चिंता थी और न ही बच्चों की सुरक्षा की कोई फिक्र. पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर अपील की कि उन्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए.

Latest News

रईश खान

Updated : Nov 04, 2025, 08:40 PM IST

एक, दो नहीं बल्कि 7 सवारी... बाइक को देख हाथ जोड़कर खड़े हो गए पुलिसवाले, बोले- कहां थे प्रभु

एक बाइक पर सात सवारी देख पुलिसकर्मी भी हैरान

बाइक (Motorcycle) पर आमतौर पर दो लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है. जिसमें एक चला सकता है और दूसरा उसके पीछे बैठ सकता है. लेकिन कुछ लोग तीन बैठाकर भी सवारी कर लेते हैं. लेकिन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में तो एक शख्स ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया. एक बाइक पर इतने लोग सवार थे कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हाथ जोड़कर खड़े हो गए. बोले 'हे प्रभु तुम कहां थे.'

मामला गढ़मुक्तेशवर के पलवाढ़ा चेक पोस्ट का है. यहां मंगलवार को ट्रैफिक पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान हाइवे की तरफ से एक बाइक आती दिखी. पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने के लिए हाथ दिया. लेकिन बाइक पर बैठी सवारियों को देख पुलिसकर्मियों की आंखें फटी की फटी रह गई.

दरअसल, बाइक पर एक, दो या तीन नहीं, बल्कि 7 सवारियां बैठी हुई थीं. दो सीटर वाली एक बाइक पर इतनी बड़ी संख्या में सवारियों को देख पुलिसकर्मी भी हैरत में पड़ गए. शख्स ने अपने साथ 6 बच्चों के बैठा रखा था. दो बच्चों को आगे टंकी पर और बाकि को पीछे.

7,000 रुपये का काटा चालान
बाइक सवार को न तो अपनी जान की कोई चिंता थी और न ही बच्चों की सुरक्षा की कोई फिक्र. पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर अपील की कि उन्हें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए. साथ ही इस लापरवाही के लिए 7,000 रुपये का चालान काट दिया.

एक बाइक पर 7 सवारियों वाली यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. यूजर्स अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'भाई बाइक चला रहे हो या मिनी बस.' दूसरे ने लिखा, यह कर्तव्य तो गांव के लोग ही कर सकते हैं. वहीं, कुछ लोग इसे जान का जोखिम बता रहे हैं.

