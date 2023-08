घर में आ रही थीं डरावनी आवाजें, फर्श तोड़कर देखा तो निकले खूंखार जीव, देखें VIDEO

डीएनए हिंदी: अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप घर में अकेले हैं और कोई अजीब आवाज आए तो आप डर जाते हैं. लेकिन यही आवाजें अगर बार-बार आएं तो क्या हालात होगी इसके बारे में आप समझ सकते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें बताया गया कि एक घर में रोजाना डरावनी आवाजें आती थीं लेकिन इसकी वजह क्या थी इसका पता नहीं चल पा रहा था. तभी मालिक ने घर के फर्श को खुदवाने का फैसला किया. फर्श के अंदर से जो निकला उसे देखकर सबके रौंगटे खड़े हो गए.

दरअसल, फर्श के अंदर से तीन खूंखार मगरमच्छ निकले थे. वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ जमीन फाड़कर कैसे बाहर आता दिख रहा है. कुछ लोग औजारों से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. तभी दो मगरमच्छ और निकलकर बाहर आ जाते हैं. यह देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है. तीनों मगरमच्छ खूंखार नजर आ रहे हैं.

न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, ये वीडियो भारत के किसी राज्य का बताया जा रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि पक्के फर्श के नीचे से मगरमच्छ निकल रहे हैं. एक मगरमच्छ का जबड़ा लोगों ने रस्सी से बांध रखा है. बताया जा रहा है कि जब लोग फर्श तोड़ रहे थे तो एक मगरमच्छ ने जबड़ा बाहर निकाला. तभी लोगों ने उसके जबड़े को रस्सी से बांध लिया और उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगे.

डरावना है वीडियो

लेकिन लोगों क्या पता था कि एक नहीं बल्कि तीन मगरमच्छ घर के फर्श के नीचे छिपे हैं. बंधे मगरमच्छ को जैसे ही बाहर निकालना शुरू किया गया उसके पीछे से एक और मगरमच्छ बड़ी तेजी से बाहर निकला और ये देखते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई. लोग इधर-उधर भागने लगते हैं. यह वीडियो @mksinfo.official नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है. जिसे लाखों बार देखा जा चुका है.

