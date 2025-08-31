Add DNA as a Preferred Source
आत्मनिर्भर बनेगीं बिहार की महिलाएं, बिजनेस करने के लिए नीतीश सरकार करेगी मदद, यहां पढ़ें सभी डिटेल्स

Rashifal 1 September 2025: कन्या और धनु वालों को मिलेगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, एक खिलाड़ी 15000 के करीब

हर भारतीय को रखने चाहिए फोन में ये 6 खास सरकारी ऐप्स, मिलेंगी ढेरों सुविधाएं

बिहार SIR को लेकर कांग्रेस का बड़ा दावा, चुनाव आयोग को BLA ने सौंपे 89 लाख शिकायतें, फिर भी नहीं हुई सुनवाई

कभी नहीं देखा होगा ऐसा आउट, CPL में वाइड बॉल पर हिट विकेट हुआ बल्लेबाज; Video देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

भारत में किस राज्य के मुख्यमंत्री पर जनता का सबसे ज्यादा विश्वास, टॉप 10 में शामिल हैं ये सीएम

Rishabh Pant Injury: इस दिन होगी ऋषभ पंत की वापसी? इंजरी पर सामने आया बड़ा अपडेट, खुद शेयर किया पोस्ट

MS Dhoni कॉल भी उठाएंगे? पूर्व क्रिकेटर ने माही को मेंटॉर का ऑफर मिलने के बाद दिया बड़ा बयान, 'थाला' फैंस को नहीं आएगा पसंद

Asia Cup 2025: एशिया कप से पहले BCCI ने लिया बड़ा फैसला, UAE नहीं रवाना होंगे ये खिलाड़ी

ट्रेंडिंग

एक 'Hello' ने बिगाड़ा खेल! कंपनी की HR ने नहीं दी जॉब, जानें पूरा माजरा

एचआर (HR) द्वारा एक उम्मीदवार को इंटरव्यू में केवल 'हैलो' कहने पर नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया गया. इस घटना ने एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि क्या एक शब्द के आधार पर किसी की काबिलियत को आंकना सही है.

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 31, 2025, 09:09 PM IST

एक 'Hello' ने बिगाड़ा खेल! कंपनी की HR ने नहीं दी जॉब, जानें पूरा माजरा

नौकरी ढूंढना अपने आप में एक चुनौती है और इंटरव्यू की तैयारी करना तो और भी मुश्किल. इंटरव्यू में हर छोटी-बड़ी बात मायने रखती है. लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक साधारण सा 'हैलो' आपकी नौकरी की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है. ऐसा ही कुछ हुआ एक उम्मीदवार के साथ, जब एक कंपनी के एचआर (HR) ने सिर्फ एक 'हैलो' की वजह से उसे नौकरी के लिए रिजेक्ट कर दिया. जानिए क्या है पूरा मामला.

HR का चौंकाने वाला पोस्ट

यह पूरा मामला तब सुर्खियों में आया जब एक प्रोफेशनल एचआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर एक चौंकाने वाला पोस्ट लिखा. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने एक उम्मीदवार को केवल इसलिए रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसने फोन कॉल का जवाब 'हैलो' कहकर दिया था. एचआर के मुताबिक, उन्होंने उम्मीदवार को इंटरव्यू से ठीक पहले कॉल किया था. जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, तो उसने सिर्फ 'हैलो' कहा. यह सुनकर उन्हें लगा कि उम्मीदवार में "अहंकार" है और वह प्रोफेशनल बातचीत के लिए तैयार नहीं है.

यह भी पढ़ें:  इंटरव्यू में 25 मिनट जल्दी पहुंचना उम्मीदवार को पड़ा भारी, गंवाई नौकरी, लिंक्डइन पोस्ट हुआ Viral

'हैलो' कहना क्यों है गलत

एचआर ने अपनी पोस्ट में विस्तार से बताया कि जब आप किसी प्रोफेशनल कॉल का जवाब देते हैं, तो सिर्फ 'हैलो' कहना सही नहीं होता. इसके बजाय, आपको अपना नाम और कंपनी का नाम बताना चाहिए. जैसे, "नमस्कार, मैं [आपना नाम] बोल रहा हूँ." या "नमस्कार, [आपकी कंपनी का नाम] से बोल रहा हूँ." ऐसा करने से आप तुरंत एक अच्छी छाप छोड़ते हैं और सामने वाले को यह भी पता चलता है कि वह सही व्यक्ति से बात कर रहा है.

पूरी दुनिया में हुई इस पोस्ट की चर्चा

इस पोस्ट ने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है. कई लोगों ने एचआर (HR) के इस फैसले का समर्थन किया. उनका कहना था कि छोटी-छोटी बातें ही प्रोफेशनल दुनिया में बड़ा फर्क डालती हैं. तो वहीं कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया. उनका मानना था कि सिर्फ एक 'हैलो' के आधार पर किसी की काबिलियत को नहीं आंकना चाहिए. उनका तर्क था कि हो सकता है उम्मीदवार घबराहट में हो या फिर उसे प्रोफेशनल कॉल अटेंड करने का सही तरीका न पता हो.

प्रोफेशनल लाइफ में शिष्टाचार है बहुत जरूरी

यह घटना हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है. भले ही हम कितने भी काबिल क्यों न हों, लेकिन प्रोफेशनल दुनिया में बातचीत का सही तरीका और तहजीब बहुत जरूरी है. अगर हम छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, तो हम अपनी पहचान और भी बेहतर बना सकते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.

