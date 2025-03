आज कल सोशल मीडिया पर Ghibli इमेज फीचर बहुत ट्रेंड कर रहा है. हर कोई अपनी तस्वीरों को Ghibli स्टाइल में बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा हैं. यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है. लोगों की बीच इसको लेकर इतनी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है कि OpenAI के CEO ने खुद लोगों से संयम बनाए रखने की गुजारिश की है. उन्होंने कहा है कि हमारी टीम सो नहीं पा रही हैं. आइए जानते है क्या है मामला

टीम पर पड़ रहा है बहुत प्रेशर

ChatGPT मेकर OpenAI ने बीते सप्ताह बुधवार को 4o इमेज मेकर को इंट्रूड्यूस किया इसके इंट्रोड्यस होने के साथ ही दूसरे दिन ही इसका Ghibli Studio फीचर वायरल हो गया. ये इतना वायरल हुआ कि लोगों कि सिर पर घिबली स्टूडियो फोटो बनाने का खुमांर चढ़ गया. भारत समेत दुनियाभर में इसको लेकर काफी क्रेज देखने को मिल रहा हैं. इसके वायरल होने से ChatGPT प्रोप्रोम्प्ट की बाढ़ सी आ गई है. इस फीचर के वायरल होने की वजह से ओपनएआई में काम कर रहे लोगों पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है.

can yall please chill on generating images this is insane our team needs sleep