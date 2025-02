Viral: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक चौंकाने वाली तस्वीर वायरल हो रही है. वायरल हो रही इस तस्वीर से सभी का ध्यान क्रेंद्रित कर लिया है. इस तस्वीर में रूसी बीयर ब्रांड Rewort के एक उत्पाद पर महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है. जैसे ही महात्मा गांधी की तस्वीर वाली बीयर की बोतल लोगों के सामने आई तो इंटरनेट पर लोगों के बीच अक्रोश फैल गया.

ब्रांड पर होनी चाहिए कार्यवाई

कई सोशल मीडिया यूजर्स #RespectGandhi जैसे हैशटैग के साथ इसका विरोध कर रहे हैं. वहीं कई लोग इसे देश का अपमान बता रहे हैं. इनता ही नहीं लोगों ने ब्रांड पर कार्यवाई करने की भी मांग की है. सोशल वर्कर 'श्री सुपर्णो सतपथी' ने इस बीयर की तस्वीर ट्विटर (X) पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है.

My humble request with PM @narendramodi Ji is to take up this matter with his friend @KremlinRussia_E . It has been found that Russia’s Rewort is selling Beer in the name of GandhiJi… SS pic.twitter.com/lT3gcB9tMf