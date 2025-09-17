33,00,00,000 रुपये में खरीद ली लड़की की आत्मा, अब खुद नहीं समझ पा रहा कि इसका क्या करे, जानिए पूरा मामला

सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाली खबर वायरल हो रही है. वायरल हो रही खबर में एक लड़की ने 33 करोड़ रुपये में अपनी आत्मा का सौदा किया है. आइए जानते है पूरा मामला

सोशल मीडिया पर आएदिन कई खबरे वायरल होती हैं इनमें से कई खबरें बहुत चौंकाने वाली होती है. ये खबरें ऐसी होती है कि इनमें विश्वास करना मुश्किल हो जाता है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिस विश्वास करना बहुत कठिन हैं. दरअसल रूस में एक व्यक्ति ने सच में एक लड़की की आत्मा खरीद ली. इसके बदले में उस व्यक्ति ने करीब 33 करोड़ रुपये दिए हैं. लेकिन अब सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि उस व्यक्ति को खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि वो इस आत्मा का क्या करे?

रूस से सामने आया मामला

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला रूस से सामने आया है और देखते ही देखते सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में चर्चा का विषय बन गया है. एक महिला ने अपनी आत्मा बेचकर 4 मिलियन डॉलर यानी कि करीब 33 करोड़ रुपये का सौदा किया. इस मिहला ने इस पैसे खिलौने खरीदे एक कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा. रूस के सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्मVkontakteपर दिमित्री नाम के शख्स ने मज़ाक में पोस्ट डाला कि वह किसी की आत्मा खरीदना चाहता है.

आत्मा बेचकर मिले पैसे से खरीदे खिलौने

शुरूआत में लोगों को लगा कि ये आदमी मजाक कर रहा है. लेकिन बाद में एक करीना नाम की महिला ने ये ऑफर स्वीकार कर लिया. हैरानी की बात यह रही कि दोनों ने खून से लिखकर और साइन कर एक समझौता कर लिया. दिमित्री ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कि उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह हॉरर फिल्म का किरदार बन गया हो. इस पोस्ट को देखकर लोग हैरान रह गए. करीना का कहना है कि उसे इस सौदे से कोई आपत्ति नहीं हैं. बल्कि आत्मा बेचने के बाद मिली रकम से उसने Labubuगुड़ियों का कलेक्शन खरीदा और मशहूर गायिका नादेज़्दा काडिशेवा के कॉन्सर्ट का टिकट लिया.

