बीते दिनों नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई थी. इस हादसे में कई लोग अपने परिवार से विछड़ गए थे. रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं. वायरल हो रहे वीडियोज में एक वीडियो महिला कांस्टेबल का भी है जिसने सभी की ध्यान अपनी तरफ खीच लिया है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ये महिला कांस्टेबल हर स्तिथि में अपना फर्ज निभा रही है.

कमेंट्स बॉक्स में लोग कर रहे कमेंट्स

वायरल हो रहे वीडियो में महिला अपने बच्चे को अपने पेट के ऊपर कंगारू की तरह बांधे हुए नजर आ रही है. अपने बेटी को गोद में लेकर ड्यूटी करते हुए देखकर कुछ लोग भावुक हो रहे हैं तो कुछ लोग इसे महिला शक्तिकरण का नाम दे रहे हैं. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि ये महिला की मजबूरी है. वायरल कांस्टेबल का नाम रीना है. कुछ लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि महिलाएं चाहे किसी भी पोस्ट पर काम कर ले लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता हमेशा बच्चे ही होने चाहिए.

She serves, she nurtures, she does it all—

A mother, a warrior, standing tall…



Constable Reena from 16BN/RPSF performing her duties while carrying her child, representing the countless mothers who balance the call of duty with motherhood every day.#NariShakti #HeroesInUniform… pic.twitter.com/enzaw0iDYo