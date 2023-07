अगर बच्चा साथ है तो देने होंगे 270 रुपए, रेस्त्रां ने लागू किया ऐसा नियम

यह रेस्त्रां अपने इस अजब-गजब नियम की वजह से सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा झेल रहा है. लोग इस नियम की बहुत आलोचना कर रहे हैं.

डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया पर आपने कई अजब-गजब खबरें सुनी होंगी. कभी कोई रेस्त्रां शानदार ऑफर के लिए सुर्खियों में रहता है तो कभी खाने में गड़बड़ की वजब से सुर्खियों में आ जाता है. आज हम आपको जिस रेस्त्रां के बारे में बता रहे हैं वह अपने अतरंगी नियम की वजह से चर्चा में है और आलोचनाओं का शिकार हो रहा है. इसी वजह से सोशल मीडिया यूजर्स इस रेस्त्रां की खूब आलोचना कर रहे हैं. इस रेस्त्रां के नए नियम के मुताबिक अगर कोई अपने छोटे बच्चों को रेस्तरां में ले जाता है तो उसे इसके लिए 270 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे. लोग इस नियम के बारे में जानकर हैरान है और कई माता पिता नाखुश हैं.

यह नियम यूके के एक चाइनीज रेस्त्रां All You Can Eat Buffet में लगाए गए हैं. सोशल मीडिया पर इस नए बेबी सर्विस चार्ज को लेकर सभी हैरान हैं. सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन के बाद रेस्त्रां के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि यह एक्स्ट्रा चार्ज बच्चों के लिए रिजर्व सीट के लिए लिया जा रहा है. हम बच्चों की जगह किसी बड़े को भी बैठा सकते हैं और छोटे बच्चे कुछ गंदगी करते हैं तो इसकी सफाई के लिए भी हमें स्टॉफ को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है. इसलिए सभी इन नियमों को मानें.

हालांकि इसके बाद भी लोग इस तरह के नियमों से नाराज हैं. एक कपल ने सवाल किया कि अगर वह रेस्तरां में जाते हैं तो क्या वह अपने लिए बच्चे को बाहर छोड़ेंगे? इस तरह के नियम बहुत बेकार हैं. इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता.

