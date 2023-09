तुर्की में भूकंप पीड़ितों की मदद कर रही थी रेस्क्यू टीम, मलबे में मिले 16 करोड़ से ज्यादा रुपये, देखें VIDEO

डीएनए हिंदीः तुर्की में आए भूकंप के कारण हर तरफ तबाही का मंजर है ऐसे में पूर्वी तुर्की में बचाव दल ने एक ऐसे चीज की खोज की है जिसने सभी को चौंका दिया है. दरअसल बचाव दल को मलबे के बीच एक ढही हुई इमारत के नीचे दो मिलियन डॉलर की नकदी दबी हुई मिली है जिसने सबको चौंका दिया है.

यह नकदी गजियांटेप शहर में एक बचाव दल द्वारा खोजी गई है. यह शहर 6.8 तीव्रता के भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित था. बचाव दल ने नकदी को एक चार मंजिला इमारत के मलबे के नीचे हासिल किया है जो भूकंप के दौरान ढह गई थी. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह बिल्डिंग एक धनी व्यापारी की थी और नकदी को तिजोरी में रखा गया था. इस खोज से अनुमान लगाया गया है कि क्षेत्र में और भी नकदी छिपी हो सकती है.

THEY DELIVERED $2 MILLION TO THE POLICE



Firefighters, who carried out search and rescue activities in Gaziantep, which was affected by the earthquakes in Kahramanmaraş, delivered approximately 2 million dollars from the rubble to the police.@GaziantepBeld pic.twitter.com/fdWP4NrgV8