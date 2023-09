इस शहर में नदी के तरह सड़क पर बही Red Wine, वीडियो देख हो जाएंगे हैरान

डीएनए हिंदी: क्या आपने नदी की तरह सड़क पर शराब को बहते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं आज हम आपको ऐसा ही एक वीडियो दिखा रहे हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें सड़क पर नदी की तरह रेड वाइन (Red Wine) बहती नजर आ रही है. वीडियो पुर्तगाल (Portugal) के एक शहर का बताया जा रहा है.

मामला पुर्तगाल के अनादिया (Anadia) नगर पालिका का है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अनादिया शहर के सड़कों पर अचानक रेड वाइन की बाढ़ सी आ जाती है. रेड वाइन से सड़क लाल नदी की तरह बहती नजर आ रही है.

ये भी पढ़ें- क्या है Nipah Virus, जिसने लोगों की बढ़ाई टेंशन, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट

सड़क पर बहती Red Wine को देखकर हर किसी के जहन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर ये मामला क्या है. पूरा मामला भी हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले यह वीडियो जरूर देखें.

WATCH: Red wine has "flooded" the streets in the Portuguese municipality of Anadia after two tanks exploded at a local winery, radio station Rádio Renascença reported. pic.twitter.com/XH6qpx86zu