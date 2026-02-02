Indian railways: टिकट फुल डब्बा गुल, बिना कोच के ही स्टेशन पहुंची ट्रेन, सामान लेकर इधर-उधर भागते रहे यात्री

भारतीय रेलवे की तरफ से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. संभलपुर-नांदेड़ नागावली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 20809) में कन्फर्म्ड 3AC टिकट वाले दर्जनों यात्रियों के सामने जब उनकी ट्रेन पहुंची तो पता चला कि ट्रेन का एक कोच ही गायब है.

भारतीय रेलवे ने एक बार फिर से लोगों को हैरान कर दिया है, लेकिन इस बार वजह किराया बढ़ोतरी नहीं और न ही ट्रेन लेट होने का कारण है बल्कि इस बार एक ऐसी घटना हुई जिससे यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा. दरअसल संभलपुर-नांदेड़ नागावली सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 20809) में कन्फर्म्ड 3AC टिकट वाले दर्जनों यात्री प्लेटफॉर्म पर खड़े-खड़े अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे थे. लेकिन जब ट्रेन आई तो पता चला कि ट्रेन में से एक डिब्बा ही गायब है.

बीई-2 नाम का 3AC कोच गायब

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नागावली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जैसे ही संबलपुर स्टेशन पहुंची तो उसमें बीई-2 नाम का 3AC कोच नजर नहीं आया. यात्रियों ने बताया कि उनके पास कन्फर्म्ड टिकट थे, लेकिन ट्रेन में वह कोच लगकर ही नहीं आया. इस घटना के बाद स्टेशन पर अफरा-तफरी का महौल हो गया. कुछ यात्री टिकट एग्जामिनर से बहस करने लगे, तो कुछ ने किसी भी उपलब्ध कोच में सामान लेकर घुसना शुरू कर दिया.

रेलवे ने दी सफाई

कई यात्रियों को तो अपनी सीट खोजने के लिए एक डिब्बे से दूसरे डिब्बों के चक्कर काटने पड़े. लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर कोच कैसे गायब हो गया. इस बारे में ईस्ट कोस्ट रेलवे ने सफाई दी है. ईस्ट कोस्ट रेलवे के अनुसार कोच को अटैच करने में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण संभलपुर से BE2 कोच के बिना ही ट्रेन रवाना हुई. समस्या तब हल हुई, जब ट्रेन विशाखापत्तनम जंक्शन पहुंची. वहां एक नया AC कोच जोड़ा गया और यात्रियों को उनकी बर्थ उपलब्ध कराई गई. रेलवे के एक अधिकारी ने कहा, ‘तकनीकी खराबी के कारण कोच अटैच नहीं हो सका. यात्रियों को असुविधा हुई, इसके लिए खेद है.’

यात्रियों को असुविधा का करना पड़ा सामना

ट्रेन में कोच न होने की वजह से कई महीनों पहले जिन यात्रियों ने आरामदायक सफर के लिए टिकट बुकिंग कराई उनको यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ा. यात्रियों का कहना है कि अगर डिब्बा जोड़ना संभव नहीं था, तो पहले से सूचना दी जानी चाहिए थी, ताकि वे वैकल्पिक इंतजाम कर सकें.

