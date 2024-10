उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जहां एसी न चलने की शिकायत करने पर आरपीएफ ने यात्री की जमकर पिटाई की.

उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यहां ट्रेन में यात्रा कर रेह यात्री के साथ रेवले पुलिस ने जमकर मार-पीट की. इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, यात्री ने ट्रेन में AC न चलने पर इसकी शिकायत की थी. शिकायत की सुनवाई न होने पर उसने ट्रेन की चेन खींचकर गाड़ी रोकी और इसका विरोध जताने लगा. बस इसी बात से रेलवे पुलिस को गुस्सा आया और उन्होंने यात्री को घसीटकर ट्रेन से उतारा और मारपीट भी की साथ ही उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है.

वायरल वीडियो के मुताबिक रेलवे पुलिस ने युवक की पिटाई की और उसे ट्रेन से उतार दिया. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स जोर-जोर से चीख रहा है कि यह सरेआम गुंडई है, एसी खराब की शिकायत की है और पूरा डिपार्टमेंट मेरे ऊपर चढ़ गया है. इसके बाद पुलिस उसे बुरी तरह से पकड़ कर ट्रेन से धक्के मारते हुए बाहर निकालते दिख रही है.

अक्सर आपने देखा होगी की भारतीय रेलवे के कई तरह के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. एक बार फिर सोशल मीडिया पर हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो गया है. जानकारी के अनुसार, यात्री को पीटे जानें पर लोगों ने टीटी से कहा कि आपको शिकायत पुस्तिका में पूरी लिखनी चाहिए थी. जब शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ तब जाकर उस यात्री ने स्टेशन पर ट्रेन की चैन खींची.

