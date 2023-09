Video: मध्यप्रदेश की सड़कों पर बाइक चलाते दिखे राहुल गांधी, भीड़ काबू करने में पुलिस के छूटे पसीने

डीएनए हिंदी: मध्य प्रदेश के महू में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी बाइक चलाते दिखे. कांग्रेस नेता ने 27 नवंबर को महू से यात्रा की शुरुआत की. यहां उनका स्वागत गर्मजोशी से हुआ और उन्हें बाइक पर देखकर तो जनता में गजब का उत्साह था. उनसे मुलाकात के लिए कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्यामें जुटे थे कि सुरक्षा व्यवस्था कायम करने में पुलिसबल के भी पसीने छूट गए. पुलिस को भीड़ हटाकर रास्ता बनाने में काफी जद्दोजहद करनी पड़ी.

बायपास के पास यात्रा के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया था. रंग-बिरंगी कागज उड़ाकर उनका जबरदस्त स्वागत किया गया. वह बाइक पर सवार थे और भीड़ उन्हें देखकर बेकाबू हो रही थी. पुलिस आगे-आगे दौड़ रही थी और राहुल पीछे बाइक से आ रहे थे. इस पूरे कार्यक्रम को संभालना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था. बता दें कि राहुल गांधी पिछले करीब दो महीने से भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं. इस यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर, 2022 को हुई थी और यह जनवरी तक चलेगी. इस यात्रा के दौरान राहुल देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करेंगे.

#WATCH | Congress MP Rahul Gandhi rides a motorbike during the 'Bharat Jodo Yatra' in Mhow, Madhya Pradesh. pic.twitter.com/TNG1yvwKbo