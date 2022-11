RSS की एनर्जी को संभालने का राहुल गांधी ने बताया तरीका, BJP ने ली चुटकी

Rahul Gandhi ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान यूट्यूब पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह RSS-BJP की एनर्जी से बचने का तरीका बता रहे हैं.

How Rahul Gandhi fights with the energy of RSS and BJP