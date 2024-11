Rahul Dravid Viral Video: पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान राहुल द्रविड़ उस समय हैरान रह गए जब जयपुर में राजस्थान रॉयल्स द्वारा आयोजित गर्ल्स कप में एक छोटी लड़की ने अपनी गेंदबाजी के साथ उन्हें लगभग आउट ही कर दिया. यह अप्रत्याशित पल द्रविड़ के लिए चौंकाने वाला था, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाला और उस लड़की की तारीफ करते हुए मुस्कान दी. द्रविड़ ने अपनी सच्ची स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय देते हुए लड़की की गेंदबाजी की सराहना की और उसे आगे के लिए प्रोत्साहित किया.

राजस्थान रॉयल्स ने इस खास पल का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर करते हुए लिखा, 'अरे मां और पापा, मैंने अभी-अभी गर्ल्स कप जीता, राहुल द्रविड़ को गेंदबाजी की और उन्होंने मेरे लिए ताली बजाई.

सऊदी अरब में मेगा नीलामी की तैयारी

द्रविड़ इस समय राजस्थान रॉयल्स के मुख्य कोच के तौर पर 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में होने वाली मेगा नीलामी की तैयारी में लगे हुए हैं. इस दौरान, उन्होंने कई युवा लड़कियों को अपनी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते देखा, जिनमें से कुछ ने द्रविड़ को अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया. कई बार उन्हें गुलाबी गेंद से हराया.

“Hey maa and paa, I just won the Girls Cup, bowled to Rahul Dravid and he took a moment to pause and clap for me too!” 💗👏 pic.twitter.com/55NLXZ4atw