Viral News: वैसे तो सोशल मीडिया के दौर में हमें दुनिया में घट रही सभी घटनाएं उसी टाइम पता चल जाती है. वहीं दूसरी ओर कभी - कभी कुछ ऐसे विडियो वायरल हो जाते हैं जिसे देखने के बाद आँखों पर विश्वश नहीं होता है. ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में एक व्यक्ति की विडियो अब लगातार वायरल हो रहा है . शराब के नशे में धुत यह व्यक्ति अंधेरी झाड़ियों के पास बैठा था, तभी एक विशाल अजगर उसके शरीर पर चढ़ गया. यह नजारा इतना चौंकाने वाला था कि जिन लोगों ने भी इसे देखा उसे कुछ समय तक अपनी आखों पर यकीन नही हुआ.

गांववालों ने बचाए जान

दरअसल, विडियो में दिख रहा आदमी पूरी तरह से नशे में डूबा हुआ था. जब वहां मौजूद लोगों ने उसे देखा तो उसके शरीर को अजगर अपने आगोश में ले रहा था. उसके बाद स्थानीय लोगों ने लाठी से अजगर को भगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं. काफी मशक्कत के बाद अजगर की चपेट में आए इस व्यक्ति को सुरक्षित बचाया जा सका. स्थानीय लोगों ने यह सुनिश्चित करते हुए लाठी से अजगर को बचया जहां कि न तो व्यक्ति और न ही सांप को कोई नुकसान पहुंचे.

देखते ही देखते इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. जिसमें व्यक्ति सांप के साथ उलझा हुआ नजर आ रहा है. लोगों ने इसे देखने के बाद अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं. कुछ लोग इस व्यक्ति की स्थिति को लेके हैरान थे. इस वीडियो ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कैसे शराब का नशा कभी-कभी इंसान को अजीब परिस्थितियों में डाल सकता है.

यहा देखें विडियो

A python climbed on a person who was intoxicated by alcohol was saved by the locals

pic.twitter.com/SANrltQWNc