21 जून को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने दुनियाभर में स्वास्थ्य, संतुलन और मानसिक शांति का संदेश फैलाया. लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों का दिल जीत लिया, जहां योगा मैट पर इंसानों के साथ कुछ नन्हे-मुन्ने चार पैरों वाले साथी भी योग करते नजर आए.ये अनोखा योग सत्र भारत के एक योग सेंटर द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने पिल्लों के साथ योग अभ्यास किया. इस वीडियो को यह भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त का आधिकारिक अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों को मुस्कराने का प्यारा बहाना मिल गया.

इस योग सत्र को खास बनाने के लिए सेंटर ने तय किया कि पारंपरिक आसनों को एक खुशमिजाज और भावनात्मक अनुभव में बदला जाए. मैट पर बैठकर योगासन करने वाले लोगों के इर्द-गिर्द छोटे-छोटे कुत्ते खेलने लगे. कुछ उनकी गोद में चढ़े, कुछ उनके पैरों के पास लेट गए, और कुछ योगाभ्यास का हिस्सा बन गए.

“दुनिया को योग का तोहफा देने वाली धरती पर, हमने अपने अभ्यास में थोड़ी-सी पंजा-सक्रियता लाने का फैसला किया. इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, हमने अपने कुछ प्यारे दोस्तों के साथ एक स्वस्थ #पिल्ला #योग सत्र के लिए अपनी मैट बिछाई. इसने हमें याद दिलाया है कि सेहत एक हरकत और मुस्कान के साथ सबसे अच्छी तरह से काम करती है.”

In the land that gifted the world #yoga, we decided to bring a little paw-sitivity to our practice! 🐾🧘‍♀️

This #InternationalYogaDay, we rolled out our mats for a wholesome #puppy #yoga session with some furry friends 🐶. It reminded us: wellness works best with a wag & a smile. pic.twitter.com/PvOmM82LVg