Viral Video News: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए विवादों में रहने वाला पुनीत सुपरस्टार एक बार फिर से सुर्खियों में है. इस बार पुनीत सुपरस्टार को एयरपोर्ट पर एक शख्स ने थप्पड़ मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पुनीत प्लेन से उतरकर एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उन्हें जोरदार थप्पड़ मारा. फिलहाल, थप्पड़ मारने वाले शख्स की पहचान नहीं हो पाई है.

पुनीत के इस नए वायरल वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. इससे पहले भी पुनीत को कई बार मार खाते हुए देखा जा चुका है. एक बार तो 2 लोगों ने उनकी इतनी बुरी पिटाई की थी कि पुनीत रोने लगे थे और माफी मांगते हुए उठक-बैठक करने लगे थे.

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं

पुनीत के इस वीडियो पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर @gharkekalesh नामक अकाउंट से शेयर किया गया, जिसे अब तक 21 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई हैं. कुछ यूजर्स ने पुनीत की पिटाई को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं कुछ ने यह भी कहा कि शायद यह सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा हो सकता है, जिसमें पुनीत खुद को वायरल करने के लिए थप्पड़ खाता है. एक यूजर ने लिखा, "पुनीत अब गोबर खाना छोड़कर मार खाते हुए वीडियो बना रहा है.

Puneet Superstar got Beaten up by a Random guy while deporting from Plane

pic.twitter.com/ke8Au4gD1N