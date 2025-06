सोशल मीडिया पर एक महिला का विचित्र वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में महिला ने वीडियो को शेयर कर में कैप्शन में लिखा है, "मूत्र को आंखों की बूंदों के रूप में उपयोग करना."

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक नुपुर पिट्टी नाम की महिला अपने पेशाब से आंख धोने को फायदेमंद बता रही हैं. पुणे की रहने वाली नुपुर ने एक वीडियो पोस्ट करके दावा किया है कि वह हर सुबह अपने मूत्र से अपनी आंखें धोती है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद उन्हें ऑनलाइन घृणा और आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. नुपूर पिट्टी ने दावा किया कि 'मूत्र को आंखों की बूंदों के रूप में उपयोग करने से लालिमा, सूखापन, जलन कम करने और दीर्घकालिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद मिलती है.'

महिला ने वीडियो में लिखा, "कल, हमने त्रिफला आई वॉश की ठंडक देने वाली शक्ति के बारे में जाना. लेकिन अगर आप खुले विचारों वाले हैं (और थोड़े जिज्ञासु हैं), तो यह उपचार को एक कदम और आगे ले जाता है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, सुबह का ताजा मूत्र - हां, यह आपके शरीर का ही निर्माण है - सदियों से प्राकृतिक उपचार में एक शक्तिशाली सूजनरोधी, जीवाणुरोधी और विषहरण एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता रहा है."

Please don't put your urine inside your eyes. Urine is not sterile.



Boomer aunties trying to be cool on Instagram is depressing...and terrifying.



Source: https://t.co/SQ5cmpSOfY pic.twitter.com/qgryL9YHfI

24 जून को पोस्ट किया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और इंस्टाग्राम पर इसे 1.5 लाख से अधिक बार देखा गया है. सोशल मीडिया यूजर्स ये वीडियो देखकर भड़क रहे हैं और वीडियो की काफी आलोचना कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'तुम्हें मदद की जरूरत है, महिला यह सामान्य नहीं है. अगर तुम सोशल मीडिया पर 'फॉलोइंग और लाइक की लहर' पर सवार होने की कोशिश कर रही हो, तो यह तरीका नहीं है. मदद लो.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'भगवान न करे कि जो मैंने अभी देखा, वह हो.' एक तीसरे यूजर ने लिखा, 'मूत्र आपके शरीर द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट है, जिसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, जो अम्लीय हो सकते हैं, और आप उससे अपनी आंख साफ करना चुनते हैं? यह पूरी तरह से अस्वास्थ्यकर है, और इसे पोस्ट करना आपके लिए गैर-जिम्मेदाराना है. क्या आप अभी भी देख पा रहे हैं?' एक अन्य ने कहा, 'वही लोग महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान रसोई और मंदिर से दूर रहने की हिदायत देते हैं.'

