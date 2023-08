10वीं मंजिल से नीचे जा गिरी लिफ्ट, चंद सेकेंड पहले निकले थे बच्चे, डरा देगा वीडियो

डीएनए हिंदी: महाराष्ट्र के पुणे से एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक लिफ्ट को गिरते देखा जा सकता है. हैरान करने वाली बात यह थी कि चंद सेकेंड पहले ही दो बच्चे इस लिफ्ट से बाहर निकले थे. जब यह लिफ्ट नीचे गिर गई तब उसमें कोई नहीं था इस वजह से किसी को कोई चोट नहीं आई है. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखने वाला हर शख्स हैरान हो गया है कि आखिर यह लिफ्ट अपने-आप गिर कैसे गई. बताया गया है कि यह लिफ्ट 10वें फ्लोर से सीधे नीचे जा गिरी.

वीडियो फुटेज के मुताबिक, यह घटना 27 जुलाई की है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लिफ्ट में दो बच्चे खड़े हैं और वे आपस में बातें कर रहे हैं. लिफ्ट एक फ्लोर पर रुकती है और बच्चे बाहर निकल जाते हैं. लिफ्ट का गेट बंद होने के कुछ सेकेंड बाद अचानक जोरदार आवाज आती है. कुछ सेकेंड के लिए तो समझ नहीं आता कि क्या हुआ फिर अचानक यह लिफ्ट जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर जाती है.

Pune: Lift fell from 10th floor



◆ The children had come out from inside just a few seconds before the lift fell.



