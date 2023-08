Viral Video: मलेशिया में दर्दनाक हादसा, हाईवे पर गाड़ियों से टकराया प्लेन और पलक झपकते लग गया लाशों का ढेर 

डीएनए हिंदी: मलेशिया से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल हाईवे पर गाड़ियों के साथ प्लेन की जोरदार टक्कर होती है और कुछ ही सेकेंड के अंदर आसमान तक छूती आग की लपटें हर ओर दिखने लगती हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस हादसे में अब तक 10 लोगों के मारे जाने की सूचना है. सेलांगोर में गुरुवार को यह हादसा हुआ है और इसकी जानकारी खुद देश के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से दी गई है. हादसे में मारे गए 8 लोग प्लेन में सवार थे जबकि एक शख्स बाइक पर था और एक अन्य कार में सवार था. घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर है.

लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा

मलेशिया के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAM) ने घटना के संदर्भ में बयान जारी किया है. बयान के अनुसार, दो चालक दल के सदस्यों और छह यात्रियों को ले जा रहा एक छोटा विमान मलेशिया के सेलांगोर राज्य में सुल्तान अब्दुल अजीज शाह हवाई अड्डे पर उतरने की कोशिश कर रहा था. स्मूद लैंडिंग सफल नहीं हो सकी और विमान हाईवे पर जा रहे वाहन से टकरा गया. सड़क पर कार से हुई टक्कर में विमान में सवार सभी लोगों के साथ कार चालक और एक मोटरसाइकल सवार की हादसे में मौत हो गई है.

Dashcam footage shows final moments of the private jet crash in Malaysia. https://t.co/1rsoP7ALGx



Viewer discretion advised. pic.twitter.com/fo4Fqxu319