Viral News: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो पालतू कुत्ते का वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुत्ता शराब पीकर टल्ली हो गया है. इस वीडियो को देखकर लोगों की हंसी रुक नहीं रही है. बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब किसी पालतू कुत्ते ने या जानवर ने किसी नशीली चीज का सेवन किया हो. इसके पहले एक गोरिल्ला का वीडियो भी इंटरनेट पर खूब छाया हुआ था, जिसमें वह सगरेट पीते दिखता है.

बता दें कि इस वीडियो को कुत्ते की मालकिन ने ही शेयर किया है. कुत्ते की मालकिन ने इस वीडियो में साफ तौर पर बताया है कि फर्श पर पड़ी शराब की बोतल उसे मिली, जो कि आधी खाली हो चुकी थी. साथ ही किचन के काउंटर पर वोदका की बोतल भी खाली मिली थी. वहीं शराब पीने के बाद कुत्ते की हालत काफी खराब हो गई. इसे पीने के बाद कुत्ता चल नहीं पा रहा था.

Nahh the dog got himself drunk??😭💀 pic.twitter.com/Kn8yfi1lh9