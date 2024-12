Viral Video: हाथी को ह्यूमन फ्रेंडली जानवर माना जाता है वह अधिकतर इंसानों के नुकसान नहीं पहुंचाता लेकिन जंगल में रहने वाले हाथियों से अक्सर दूर रहने और उन्हें परेशान न करने की सलाह दी जाती है. केवल हाथी ही नहीं कोई भी जंगली जानवर के पास जाना या शरारत करना जानलेवा हो सता है. शोसल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

जब हाथी को आया गुस्सा

इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग हाथी को ट्रेक कर रहे है. तभी हाथी उनकी तरफ बढ़ने लगाता है. ये लोग फिर भी उसके आने का इंतजार कर रहे थे. तभी हाथी इन लोगों की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है. उसे दौड़ते हुए देख ये लोग कार में सवार होकर पीछे तरफ भागते हैं. थोड़ी दूर तक हाथी उनका पीछा करता है और फिर छोड़ देता है.

How not to track a radio collared elephant

Life is precious. Let it remain so. Never ever go near a problematic elephant. pic.twitter.com/ugPJ4qfMVH