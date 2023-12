VIDEO: कोहरे में पलटी मुर्गों से भरी गाड़ी, घायलों को छोड़ लूटने में लग गए लोग, कोई बाइक तो कोई कार में लेकर हुआ फरार

डीएनए हिंदी: उत्तर भारत के कई राज्यों में बुधवार सुबह जबरदस्त कोहरा देखने को मिला. जिसके कारण कई जगह सड़कों पर गाड़ियां हादसे का शिकार हो गईं. ऐसा ही एक हादसा आगरा नेशनल हाईवे पर हुआ. घने कोहरे (dense fog) की वजह मुर्गों से भरा एक वाहन अन्य गाड़ियों से टकरा गया. जिसमें डेढ़ लाख रुपये से ज्यादा के मुर्गे भरे हुए थे. हैरानी की बात तो यह है कि लोग घायलों को अस्पताल ले जाने के बजाए मुर्गा लूटने लग गए. कोई बाइक तो कोई गाड़ी में मुर्गा भरकर ले गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के मुताबिक, हादसा आगरा नेशनल हाईवे पर ट्रांस यमुना क्षेत्र के झरना इलाके में हुआ. घने कोहरे की वजह से बुधवार सुबह करीब एक दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में कई लोग घायल हो गए. वहीं मुर्गे लेकर जा रही एक मैक्स गाड़ी भी हादसे का शिकार हो गई. चालक ने बताया कि वह आगरा से करीब 1.5 लाख रुपये के मुर्गे खरीद कर अपने गांव ले जा रहा था. रास्ते में घने कोहरे की वजह से उसकी गाड़ी वाहनों से टकरा गई.

मुर्गे लूटने का वीडियो वायरल

चालक ने कहा कि पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को साइड में खड़ा करवा दिया था. जब सड़क से गुजर रहे लोगों ने क्षतिग्रस्त मुर्गे भरी गाड़ी को देखा तो लूटपाट शुरू कर दी. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग वाहन से मुर्गों को निकालकर भाग रहे हैं. कोई बाइक पर तो कोई गाड़ी में मुर्गे भरकर ले जा रहा है.

In UP's Agra, a lorry carrying chickens met with an accident in a road pile up due to dense fog. Commuters can be seen grabbing chickens and fleeing from the spot. Some bundled them in sack. pic.twitter.com/hBUaFCjj7g