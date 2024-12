सूरत से बैंकॉक जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस में गुजराती यात्रियों ने लाखों की शराब गटका ली. चार घंटे की इस यात्रा में यात्री 15 लीटर शराब पी गए.

सूरत से बैंकॉक जा रही एयर इंडिया फ्लाइट में एक हैरान कर देने वाली घटना घटी. इस फ्लाइट में सवार यात्रियों ने कुछ ही घंटों में शराब के स्टॉक को खत्म कर दिया. इसके साथ ही नाश्ता और चखना का स्टॉक भी खत्म कर दिया. इससे जुड़ा वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो हुआ वायरल

रिपोर्ट के अनुसार, फ्लाइट में कुल 300 यात्री थे, जिन्होंने 1.8 लाख रुपये की लगभग 15 लीटर शराब और कुछ लोकप्रिय गुजराती स्नैक्स खा लिए. इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में सराब की खाली बोतलें दिखाई दे रही हैं. वायरल वीडियो देखकर यूजर्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.

Air India's first flight from #Surat to #Bangkok received 98% passengers on the first day itself, passengers finished their stock of whiskey and beer, 300 passengers drank 15 liters of alcohol worth more than 1.80 lakh in a 4-hour journey. pic.twitter.com/eG5LDq53Zt

— Smriti Sharma (@SmritiSharma_) December 22, 2024

यात्रियों ने इतनी शराब तो पी ही, साथ ही में फ्लाइट में शराब के साथ-साथ नाश्ते का भी जमकर लुत्फ लिया जिससे फ्लाइट क्रू मेंबर्स की परेशानियां बढ़ गईं. विमान के स्टॉक में शराब और स्नैक्स की भारी कमी हो गई और क्रू को स्थिति को संभालने के लिए चालक दल को बैंकॉक पहुंचने से पहले घोषणा करनी पड़ी कि उनके पास शराब खत्म हो गई है.

यूजर्स ने किया कमेंट

वायरल वीडियो पर यूजर्स भी तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा - प्रति व्यक्ति केवल 50 मिलीलीटर है यानी प्रति व्यक्ति दो पैग! दूसरे यूजर ने लिखा गुजरात में शराबबंदी है, फ्लाइट में मिली तो सब गटक गए, इसमें गलत क्या है? एक अन्य ने लिखा कि फ्री का माल लूटने में तो यहां रिकॉर्ड ही बना दिया.

