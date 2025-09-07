Add DNA as a Preferred Source
ट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

'ये क्या कर दिया भाई...', रील बनाने के चक्कर में शख्स ने मेट्रो की छत ही उखाड़ दी, वायरल हुआ VIDEO

Metro Viral Video: शख्स ने मेट्रो में रील बनाने के चक्कर में स्टंट किया और छत का पैनल तोड़ बैठा. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, लोग हंस भी रहे हैं और सुरक्षा को लेकर चिंता भी जता रहे हैं.

Latest News

राजा राम

Updated : Sep 07, 2025, 07:21 PM IST

'ये क्या कर दिया भाई...', रील बनाने के चक्कर में शख्स ने मेट्रो की छत ही उखाड़ दी, वायरल हुआ VIDEO
Metro Viral Video: सोशल मीडिया पर रील बनाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है. लोग लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में ऐसे-ऐसे स्टंट कर बैठते हैं, जिन्हें देखकर हंसी भी आती है और गुस्सा भी. कुछ ऐसा ही नजारा हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में देखने को मिला, जहां एक शख्स ने मेट्रो के अंदर रील बनाने के लिए ऐसा करतब दिखाया कि न सिर्फ खुद चोटिल हो गया.अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. 

मेट्रो में स्टंट करने पहुंचा शख्स

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि मेट्रो में यात्री अपने-अपने काम में बिजी थे. तभी अचानक एक शख्स सीट से उठकर खड़ा होता है और मेट्रो की छत पर लगे रॉड को पकड़कर स्टंट करने लगता है. उसने अपना पैर रॉड में फंसा लिया और चमगादड़ की तरह उल्टा लटक गया. शुरुआत में लोगों को लगा कि वह बस मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हादसा हो गया. 

पैनल टूटा और धड़ाम 

शख्स का वजन सहन न कर पाने की वजह से मेट्रो की छत का पैनल अचानक टूटकर नीचे आ गिरा. पैनल के साथ शख्स भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा. यह नजारा इतना अचानक हुआ कि लोग हैरान रह गए, वहीं कैमरे में कैद इस पल को देखकर इंटरनेट पर यूजर्स हंसी से लोटपोट हो रहे हैं. 

सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @indianmeenukhan नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. कैप्शन में लिखा था, रील बनाने के चक्कर में क्या-क्या कर बैठते हैं वीडियो पर लोगों ने जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.  जहां कुछ लोग इस वीडियो को मजाक में ले रहे हैं, वहीं कई यूजर्स का कहना है कि इस तरह की हरकतें खतरनाक हैं और इससे सरकारी संपत्ति को भी भारी नुकसान होता है. हालांकि ये वीडियो कहां का है इसको लेकर कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. 

