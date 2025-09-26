टैलेंटेड तोते ने हेलमेट पहन दौड़ा दी साइकिल, Viral Video देख लोग बोले- ये तो नियमों का पक्का है!
ट्रेंडिंग
Parrot Viral Video: क्या आपने कभी किसी तोते को हेलमेट पहनकर साइकिल चलाते देखा है? सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. कई यूजर्स ने तोते के इस टैलेंट की तारीफ करते हुए रेड हार्ट इमोजी पोस्ट की हैं, वहीं कुछ ने इसे AI जेनरेटेड वीडियो भी बताया है.
Parrot Viral Video: जानवरों में कुत्ते और पक्षियों में तोते को सबसे समझदार माना जाता है. कुत्ता अपनी वफादारी के लिए काफी मशहूर है, तो तोता अपनी बोली और मिमिक्री के अंदाज से लोगों का दिल जीत लेता है. तोता पक्षियों की एक शार्प और खास प्रजाति है, जिसकी सीखने की क्षमता इंसान से जरा भी कम नहीं मानी जाती है. यह जैसा सुनता है, ठीक वैसा ही उसे दोहराता है. यह सब तो फिर ठीक है, पर क्या आपने कभी किसी तोते को हेलमेट पहनकर साइकिल चलाते देखा है? दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है. वीडियो में एक टैलेंटेड तोता हेलमेट पहनकर साइकलिंग करता दिखाई दे रहा है, जिसे देख सभी हैरान हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में आपको तोते का अद्भुत राइडिंग टैलेंट देखने को मिलेगा. वीडियो की शुरुआत में, एक व्यक्ति अपने पालतू तोते को साइकिल के पास छोड़ता है. तोता खुद ही साइकिल पर बैठ जाता है. इसके बाद, उसका मालिक सुरक्षा के लिए उसे एक छोटा हेलमेट देता है. तोता हेलमेट को अपने सिर पर पहनता है और फिर साइकिल को दौड़ाना शुरू कर देता है. एक पक्षी द्वारा साइकिल चलाना किसी भी कल्पना से कम नहीं है. ऐसा दृश्य देखना भी किसी करिश्मे से कम नहीं है. यह वीडियो देखने में बेहद खूबसूरत लग रहा है और इस पर लगातार लोगों के प्यारे-प्यारे कमेंट्स भी आ रहे हैं.
तोते के इस अनोखे अंदाज वाले वीडियो पर अब तक 27 मिलियन से अधिक व्यूज आ चुके हैं और इसे 7.50 लाख से ज़्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. कमेंट बॉक्स लोगों के प्यार और आश्चर्य से भरा हुआ है. एक यूजर ने तोते के टैलेंट पर लिखा है, 'वाओ, टैलेंटेड तोता'. दूसरे यूजर ने कमेंट की, 'वाह क्या तोता है, टैलेंट है भाई में'. वहीं एक अन्य यूजर ने तोते को 'पक्षियों का जॉन अब्राहम' तक कह डाला.
हालांकि, कई यूजर्स ने तोते के इस टैलेंट की तारीफ करते हुए रेड हार्ट इमोजी पोस्ट की हैं. इसके अलावा, कुछ ने इसे AI जेनरेटेड वीडियो भी बताया है. आपको बता दें कि यह यूनिक वीडियो @kennyslowbird नामक इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है, जिस पर इस तोते के और भी टैलेंटेड वीडियो उपलब्ध हैं.
