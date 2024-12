सोशल मीडिया पर शादी का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें दूल्हे का ध्यान शादी पर नहीं बल्कि लूडो खेलने पर है.

शादी का दिन हर व्यक्ति के लिए बेहद खास होता है. इस दिन सभी लोग एक नए रिश्ते की शुरूआत करते हैं. शादी के दौरान कई सारी रस्में भी होती है. उन रस्मों को अच्छे से निभाना चाहिए. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है. उस फोटो में साफ दिखाई दे रहा है कि दूल्हे को शादी नहीं बल्कि लूडो में दिलचस्पी है.

लूडो खेलते हुए फोटो वायरल

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि मंडप में बैठे पंडित जी शादी की रस्मों के मंत्र पढ़ रहे हैं. लेकिन दूसरी तरफ दूल्हे राजा का पूरा ध्यान लूडो खेलने में लगा हुआ है. एक तरफ जहां सादी की रस्में चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ दूल्हा लूडो खेलने में मस्त है. उसका पूरा ध्यान अपनी पीली गोटी पर है. जिसके साथ वह अपनी चाल चल रहा है.

Bro has his own priorities pic.twitter.com/CEVJnfPpvb

दूल्हे की हरकत पर लोगों की प्रतिक्रिया

वायरल हो रही इस तस्वीर को देख इंटरनेट यूजर्स नाराज नजर आ रहे हैं. लोगों ने फोट पर कमेंट करते हुए लिखा - क्या मजाक चल रहा है. शादी हो रही या फिर लूडो खेला जा रहा है. वहां, एक यूजर ने लिखा - शादी तो होती रहेगी लेकिन लूडो बहुत जरूरी है.

