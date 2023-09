पाकिस्तान की लड़की, हिंदुस्तान का लड़का, पढ़ें क्या है दोनों का Project Milaap से कनेक्शन

डीएनए हिंदी: भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही कंटीले तारों की नियंत्रण रेखा हो लेकिन दोनों ही देशों के लोगों में कई समानताएं हैं. आए दिन दोनों देशों के लोगों की लव स्टोरी भी सामने आती रही है और इसी कड़ी में एक पाकिस्तानी लड़की की लव स्टोरी सामने आई है. उस लड़की को भारतीय लड़के से इस कदर प्यार हुआ है कि उसने हाल ही में लड़के से सगाई की. अब उसकी बहन प्रोजेक्ट मिलाप के तहत भारत पाक सीमा यानी वाघा बॉर्डर पर शादी करना चाहती है. लड़की की बहन ने इस मामले में एक ट्वीट भी किया है.

दरअसस, पाकिस्तानी लड़की ने भारतीय लड़के से सगाई कर ली है और अब उन्हें शादी का इंतजार है. इस बात की जानकारी लड़की की बहन ने सोशल मीडिया के जरिए दी है. उसका बहन का नाम मिशल है उसकने अपने ट्विटर पर फोटो शेयर कर लिखा कि उनकी बहन ने भारत के लड़के से सगाई की है. इस ट्वीट में एक केक की फोटो भी है केक पर प्रोजेक्ट मिलाप लिखा है.

my sister just got engaged to her indian boyfriend so you know we had to address the elephant in the room somehow pic.twitter.com/U25RxcJhco