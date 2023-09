Pakistan Viral Video: दूल्हा दुल्हन ने सरेआम कटवाई पाकिस्तान की नाक, जानें शादी के बाद घर जाने की बजाए सड़क पर क्यों बैठे?

डीएनए हिंदी: Pakistan Viral News- पाकिस्तान में चरम पर पहुंच चुकी महंगाई से हर कोई परेशान है. एकतरफ खाने-पीने से लेकर सभी तरह की चीजों के दाम 30-40 गुना तक बढ़ गए हैं. दूसरी तरफ, सरकार अपना खाली खजाना दोबारा भरने के लिए एक के बाद एक नए टैक्स लगा रही है, जिससे लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है. इसके चलते विरोध के अजब-गजब तरीके देखने को मिल रहे हैं. ऐसा ही अनूठा विरोध एक शादी समारोह के बाद देखने को मिला, जब निकाह के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन की विदाई कराने के बजाय बारातियों के साथ सड़क पर बैठकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने लगा. बात यहीं तक नहीं रुकी. दुल्हन भी अपने पति के साथ शादी के सुर्ख जोड़े में धरने के लिए सड़क पर बैठ गई. इस अनूठे विरोध का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जो जमकर वायरल हो रहा है. कुछ लोग दूल्हा-दुल्हन की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान की नाक पूरी दुनिया के सामने कटवा दी है.

समारोह स्थल से 'हाय-हाय' के नारे लगाते निकाली बारात

यह अनूठा प्रदर्शन पाकिस्तान के सिंध राज्य के नवाबशाह शहर में हुआ है. यहां 25 फरवरी की शाम को सरकारी स्कूल टीचर यासिर बरड़ू अपनी दुल्हन डॉक्टर सहरिश पीरजादा के साथ निकाह करने के लिए बारात लेकर पहुंचे थे. निकाह की रस्में पूरी होने के बाद यासिर और सहरिश ने पहले बारातियों के साथ सड़क पर बैठकर महंगाई के खिलाफ नारे लगाए. इसके बाद वे सभी समारोह स्थल से महंगाई के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय प्रेस क्लब तक गए. इस प्रदर्शन की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है.

Sindh will keep breaking the taboos, & astonishing the rest of country. Wedding ceremony of Comrade yasir buriro turned into demonstration against #inflation & #pricehike. pic.twitter.com/06GHrqXN8Q