पाकिस्तान में टमाटर के लिए मची हाहाकार, 400 % बढ़ा दाम, इनते रुपये किलो है वर्तमान कीमत

अफगानिस्तान से विवाद के चलते अब पाकिस्तान में टमाटर का भाव तेजी से बढ़ रहा है. न केवल टमाटर बल्कि सेब और अंगूर के भाव में बढ़ोत्तरी देखी जा रही है. आइए जातने है कितनी है टमाटर की कीमत

इस समय पाकिस्तान में टमाटर की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. बीते दिनों यहां पर टमाटर की कीमतों में एक दो नहीं बल्कि पूरे 400 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है. पाकिस्‍तान, जहां कुकिंग में टमाटर का बहुत ज्‍यादा इस्‍तेमाल क‍िया जाता है. यहां पर टमाटर की कीमत 600 पाकिस्तानी रुपये किलो पहुंच गई है. आम आदमी के लिए अब पाकिस्तान में टमाटर खा पाना मुश्किल होता जा रहा है. सिर्फ टमाटर ही नहीं बल्कि सेब और अंगूरों की कीमत में उछाल आया है.

कहां पर कितना है दाम

इसकी वजह है कि पाकिस्तान का अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान से तनाव, जी हां इसी वजह से आज पाकिस्तान में मंहगाई बढ़ती जा रही है. इतना ही अनुमान है कि अगर ऐसा ही चलता रहा है तो आगे ये कीमत और भी बढ़ सकती है. अगर देखा जाए तो कराची में 600, पेशावर में 600 , सिंध, पंजाब में भी 600 और लाहौर में 525, फैसलाबाद में 525 रावलपिंडी में 360 पाकिस्तानी रुपये किलो टमाटर बिक रहा है.

बार्डर बंद होने से टूटी सप्लाई चेन

बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान से आने वाले टमाटर बार्डर बंद होने की वजह से रुके हुए हैं. जिससे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरों में सप्लाई चेन टूट गई. लगभग 5,000 कंटेनर दोनों तरफ फंसे हैं और व्यापार अभी भी सस्पेंड है. खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध में भारी बारिश और बाढ़ से फसलें बर्बाद हो गईं, साथ ही मौसम की वजह से फसल पकने में अभी समय हैं. लाहौर के बादामी बाग मार्केट में अब रोजाना केवल 15-20 ट्रक टमाटर पहुंच रहे हैं. इसी वजह से टमाटर के दामों में उछाल देखा जा रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.