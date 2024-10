पाकिस्तानी मॉडल रोमा माइकल ने हाल ही में मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 प्रतियोगिता में बिकनी पहनकर रैंपवॉक किया. उनका ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होते ही विवाद इतना बढ़ गया कि मॉडल को इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटाना पड़ा. वीडियो डिलीट होने के बाद भी इसपर विवाद छिड़ा हुआ है, लोग वायरल वीडियो पर अलग-अलग टिप्पणी कर रहे हैं.

वायरल वीडियो पर विवाद

मिस वर्ल्ड या उस तरह की कोई भी प्रतियोगिता होती है, तो उसमें अलग-अलग लेवल होते हैं. कुछ टास्क में मॉडल्स को बिकनी भी पहननी पड़ती है. ऐसा ही पाकिस्तानी मॉडल रोमा माइकल ने किया. उनके रैंप पर बिकनी पहनकर वॉक करने पर जमकर विवाद खड़ा हो गया. वायरल वीडियो पर लोग पाकिस्तान में महिलाओं के पहनावे को लेकर टिप्पणी करने लगे. मामला इतना बढ़ गया कि रोमा माइकल को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से इस वीडियो को डिलीट करना पड़ा.

Islamic Republic of Pakistan's Model participated at Miss World Grand Show without hijab, video has gone viral pic.twitter.com/D7UcTs8KMe