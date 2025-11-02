पाकिस्तान में है दुनिया का सबसे सस्ता होटल, कमरे की हालत देखकर माथा पकड़ लेंगे आप!

पाकिस्तान के पेशावर का एक होटल सस्ता होने की वजह से सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. यहां एक रात ठहरने का किराया सिर्फ 20 रुपये है, आगे वीडियो में देखिए कैसी है इस होटल की हालत...

आज के समय में एक साधारण होटल भी यात्रियों का बजट बिगाड़ने के लिए काफी है. ऐसे में पाकिस्तान का एक होटल होटल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसे दुनिया के सबसे किफायती होटलों में से एक बताया जा रहा है. यहां ठहरने का किराया एक कप चाय के बराबर है. वायरल हो रहे इस होटल के वीडियो में दिखाया गया है कि यहां यात्री सिर्फ 20 रुपये में एक रात गुजार सकते हैं.

पाकिस्तान के पेशावर शहर में स्थित इस होटल के बारे में जैसे ही ट्रैवल ब्लॉगर ने खुलासा किया कि यहां एक रात ठहरने का खर्च सिर्फ़ 70 पाकिस्तानी रुपये है यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 20 रुपये या 25 अमेरिकी सेंट बराबर है तो यह इंटरनेट पर तहलका मचाने लगा.

ब्रिटिश व्लॉगर ने दिखाया नजारा

ब्रिटिश ट्रैवल व्लॉगर डेविड सिम्पसन जिन्हें ऑनलाइन द ट्रैवल फ्यूजिटिव के नाम से जाना जाता है, ने इस होटल में रुकने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने बताया कि अपने ट्रैवलिंग के दिनों में वह फाइव स्टार होटल में रुके हैं लेकिन यहां उन्हें जो गर्मजोशी महसूस हुई, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता. उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अबतक लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं.

आप यहां देखिए वायरल हो रहा वीडियो

पेशावर के पुराने इलाके में स्थित इस होटल का नाम कारवां सराय है. यह नाम उन ऐतिहासिक सरायों के नाम पर रखा गया है जहां कभी सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी ठहरते थे. लेकिन इस होटल की एक खासियत यह है कि इसमें न तो कमरे हैं, न ही एयर कंडीशनिंग और न ही कोई दूसरा तामझाम. इसके बजाय मेहमान इमारत की छत पर खुले आसमान के नीचे, बिछाई गई खाटों (पारंपरिक बुने हुए बिस्तरों) पर सोते हैं.

यात्रियों को मिलती है ये सुविधाएं

इस होटल की व्यवस्था सरल है जिसमें साफ चादरें, पंखा, शेयर्ड बाथरूम और मुफ़्त चाय भी मिलती है. ​​यहां कोई विलासिता नहीं है लेकिन एक जुड़ाव जरूर है. होटल का मालिक हर मेहमान का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करता है और इस जगह की सदियों पुरानी विरासत के किस्से सुनाता है. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस होटल के बारे में लोगों की राय अलग-अलग है. एक ओर जहां लोग इस होटल की सादगी की तारीफ कर रहे हैं तो दूसरे यहां की व्यवस्था का मजाक उड़ाते नहीं थक रहे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से