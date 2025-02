Sam Altman baby news: OpenAI के CEO सैम ऑल्टमैन ने अपने घर पहले बच्चे की किलकारी गुंजने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की है. एक्स पर जानकारी साझा कर ऑल्टमैन ने बताया कि उनके बेटे ने समय से पहले जन्म ले लिया है और उसे कुछ समय नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में बिताना होगा. साथ ही उन्होंने लिखा कि ऐसा प्यार उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया. सीईओ के सोशल मीडिया पोर पोस्ट शेयर करने के कुछ ही देर बाद शुभकामनाओं के तमाम कमेंट्स आने लगे.

सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

ऑल्टमैन ने लिखा, 'वह जल्दी आ गया और कुछ समय के लिए एनआईसीयू में रहेगा. वह अच्छा महसूस कर रहा है और उसकी देखभाल करने के लिए एक छोटे से बुलबुले में रहना वाकई अच्छा है.' उन्होंने अपनी भावनाओं को भी साझा करते हुए कहा, 'मैंने कभी ऐसा प्यार महसूस नहीं किया.' ऑल्टमैन के पोस्ट शेयर करते ही दोस्तों, सहयोगियों और फॉलोअर्स की तरफ से शुभकामनाओं की झड़ी लग गई. माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला दंपति को बधाई देने वाले पहले लोगों में से थे, उन्होंने माता-पिता बनने को 'जीवन के सबसे गहन और पुरस्कृत अनुभवों में से एक' कहा.

welcome to the world, little guy!



he came early and is going to be in the nicu for awhile. he is doing well and it’s really nice to be in a little bubble taking care of him.



i have never felt such love. pic.twitter.com/wFF2FkKiMU