एक शख्स जो कभी हर दिन 20 लाख रुपये कमाता था और आज जीरो पर पहुंच गया है. इसका दोषी स्टार्टअप के फाउंडर ने अमेजन को माना है. घर की सजावट से जुड़े प्रोडक्ट्स को बेचने वाली कंपनी के एक फाउंडर ने बड़ा खुलासा किया है. करियर और सैलरी डिस्कशन प्लेटफॉर्म 'ग्रेपवाइन' पर शख्स ने अपनी अर्श से फर्श पर आने की कहानी बताई है.

कैसे सफलता से असफलता पर आया ये फाउंडर

कंपनी के इस फाउंडर ने साल 2017 में अपने अपार्टमेंट के लिए सस्ते स्टोरेज विकल्प खोजते हुए पाया कि अमेजन इंडिया पर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं. इस पर व्यक्ति को आइडिया आया उसने 2.5 लाख रुपये में 300 प्रोडक्ट्स खरीद लिए. इन उत्पादों को उसने 300 से 500 रुपये केवल 50 घंटे में बेच दिया. व्यक्ति को जब सफलता मिली तो उसने 7.5 लाख रुपये लगाकर अपना स्टॉक तिगुना कर लिया. यह स्टॉक भी जल्दी ही बिक गया. काम में मिलती सफलता के बाद दो महीने बाद उनके प्रोडक्ट अमेजन और फ्लिपकार्ट पर रोजाना 20 लाख रुपये की कमाई कर रहे थे. उनका रोज का मुनाफा 3-5 लाख रुपये के बीच था. शख्स को ये सब एक सपने जैसा लग रहा था. वह जल्दी ही सफलता की सीढ़ी चढ़ने लगा था.

फिर बाजार को किसकी लगी नजर?

फाउंडर का ब्रांड अमेजन और फ्लिपकार्ट पर छाया हुआ था, लेकिन, अमेजन के प्राइवेट लेबल की वजह से उनका कारोबार लगभग खत्म हो गया. एक वक्त था जब अमेजन की मदद से ही उन्होंने अपना बिजनेस बढ़ाया था. वे 'टॉप सेलर' बन गए थे. अमेजन ने फाउंडर के ब्रांड को अपने इन-हाउस ब्रांड Solimo के साथ मिलाने का प्रस्ताव रखा. ये ऑफर बहुत बड़ा था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि स्टार्टअप फाउंडर को लग रहा था वे अभी अच्छा कमा रहे हैं तो उन्हें अभी किसी की जरूरत नहीं है.

यह भी पढ़ें - Jeff Bezos की 600 मिलियन डॉलर की शादी पर सस्पेंस खत्म, Amazon के मालिक ने अब तोड़ी चुप्पी

"I went from selling 20L of products per day to watching my generational-wealth dream crumble"



An e-commerce founder shared the story of their rise and fall on Amazon! pic.twitter.com/jvZl5PNDus