जॉब के पहले ही दिन ऑफिस से चुराई कॉफी, कंपनी ने सबक सिखाने के लिए उठाया ऐसा कदम

अक्सर हर कॉरपोरेट ऑफिस उसके कर्मचारियों के लिए कॉफी की मशीन जरूर रखता है. लेकिन क्या हो अगर कोई कर्मचारी कॉफी चुराना शुरू कर दे जिसकी सजा उसे नौकरी से हाथ धोकर भुगतनी पड़े. एक कर्मचारी के साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई. जानें पूरा मामला...

अक्सर हर कॉरपोरेट ऑफिस उसके कर्मचारियों के लिए कॉफी की मशीन जरूर रखता है. लेकिन क्या हो अगर कोई कर्मचारी कॉफी चुराना शुरू कर दे जिसकी सजा उसे नौकरी से हाथ धोकर भुगतनी पड़े. एक कर्मचारी के साथ कुछ ऐसी ही घटना हुई. एक रेडिट यूजर ने एक सहकर्मी की हास्यास्पद कहानी शेयर की जिसने गलती से किसी की टिप्पणी को गलत समझ लिया जिसके कारण उसे ऑफिस से कॉफी बीन्स चुराना भारी पड़ गया.

फिर यूज़र ने बताया कि कैसे ऑफिस में एक महिला को काम पर रखा गया था जो सुबह की ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी गुस्सैल लग रही थी, लेकिन उससे निपटना ज़्यादा मुश्किल नहीं था. लंच के दौरान जब सब लोग ब्रेक रूम में इकट्ठा हुए तो हालात बदल गए. नये कर्मचारी ने कॉफी मेकर के पास रखे स्टारबक्स कॉफी बीन्स के दो बड़े बैगों की ओर इशारा करते हुए पूछा, "ये किसके हैं?"

को-वर्कर की बात को गलत समझ गई महिला

उसके सवाल का सहजता से जवाब देते हुए किसी ने कहा, 'ओह, ये तो कोई भी मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता है. कंपनी सबके लिए कॉफ़ी ख़रीदती है. यह सुनकर महिला बोली, "वाह, बढ़िया.". ऑफिस से घर जाते समय महिला ने बीन्स से भरे दोनों पैकेट अपने पर्स में रख लिए थे. बाद में सहकर्मियों ने देखा कि सारी कॉफ़ी गायब हो गई थी, जिससे पूरे ऑफिस में अफरा-तफरी मच गई.

अपनी पोस्ट के अंत में रेडिट यूजर ने कहा कि आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई, जब किसी ने उस महिला को बैग ले जाते हुए देखने का ज़िक्र किया. इसके बाद अगले दिन वह महिला 10 मिनट के लिए ऑफिस आ पाई क्योंकि उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स की ओर से ढेरों टिप्पणियां आईं जिन्हें यह घटना हास्यास्पद और विचित्र रूप से दिलचस्प लगी.

यहां पढ़ें पूरी पोस्ट



लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

एक यूज़र ने लिखा, 'अगर विद्रोह को भड़काने का कोई एक तेज तरीका है, तो वह है कॉफ़ी की चोरी.' जबकि दूसरे ने आगे कहा, आप कुछ भी चुरा सकते हैं और कोई भी आपत्ति नहीं करेगा, लेकिन कॉफी? नहीं. यह क्रूरता है.' इस पोस्ट से सोशल मीडिया पर व्यंग्यात्मक और मजाकिया प्रतिक्रियाओं की बाढ़ ही आ गई.



