Viral Video: दीवार के उस पार झांक रहे थे चाचा, तभी अचानक हुआ कुछ ऐसा, वीडियो देखकर थम जाएंगी सांसे

सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों का सांसे थम जाएंगी. वायरल हो रहे वीडियो में चाचा के साथ कुछ ऐसी घटना घटी जिसे देखकर लोग ने सहम गए.
एक कहावत आपने जरूर सुनी हो कि जब किस्मत बुलंद हो तो लोग मरते-मरते बच जाते हैं. ये नहीं तो ये तो जरूर सुनी होगी कि किस्मत से ज्यादा और समय से पहले न किसी को कुछ मिला है और न मिलेगा. इसलिए हमेशा धैर्य रखना चाहिए और अपने मौके का इंतजार करना चाहिए. कई बार आपने कुछ से हादसे देखें होंगे जिनमें आदमी बिल्कुल मौत को छू कर टक से वापस आया होगा. अब ऐसी स्तिथि में कई लोग किस्मत का हाथ बताते है तो कई लोग अच्छे कर्मों का फल गिनवाने लगते हैं.
दीवार के आगे टहल रहे थे चाचा
हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ ऐसा ही हो रहा है. वायरल हो रहे वीडियो में एक चचा एक दीवार के आगे टहल रहे होते हैं. लेकिन अचानक अगले ही पल जो होता है, उस पर विश्वास करना नामुमकिन होता है. जहां चाचा टहल रहे थे उसी दीवार से सटकर एक छोटी दीवार भी बनी हुई थी. जिसके दूसरे किनारे एक खाली प्लॉट होता है. बुजुर्ग शख्स बार-बार दीवार के उस पार झांकने की कोशिश करते हैं. इस बीच न वो दीवार को पकड़ते हैं, न ही उसे छूते हैं.
जाके रखो सइयां, मार सके न कोई। pic.twitter.com/CKuAOa3ieB— DHARMA (@Dharma0292) September 21, 2025
अचानक कैसे ढंह गई दीवार
लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है कि देखने वाली की आंखें खुली की खुली रह जाती है. जिस दीवार से चाचा झांक रहे होते हैं, वो अचानक ढह जाती है और ताश के पत्तों की तरह ढहकर बिखर जाती है. लेकिन इस बीच सबसे चौंकाने वाली बात ये होती है कि बुजुर्ग शख्स बाल-बाल बच जाते हैं. सिर्फ चंद सेकंड की दूरी से बुजुर्ग बच जाते हैं और सही टाइम पर पीछे हट जाते हैं. वीडियो देखकर पता चलता है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है. लेकिन ये देखकर हैरानी जरूर हो रही है कि इननी पुरानी दीवार अचानक ढंह कैसे गई.
