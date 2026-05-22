OJP vs CJP: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद क्यों आई Oggy Janata Party, जानें इंटरनेट पर वायरल इस नई पार्टी से जुड़ी 5 अहम बातें

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What is the Oggy Janata Party: सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बढ़ते प्रभाव के बीच 'ऑगी जनता पार्टी' का उदय हुआ है. यह पार्टी भी गंभीर मुद्दों, राजनीतिक खुलासों और पशु कल्याण के एजेंडे के साथ चर्चा में बनी हुई है.
What is the Oggy Janata Party on Instagram: इंटरनेट का दौर है, जहां मीम्स और व्यंग्य कभी-कभी मुख्यधारा की राजनीति से भी अधिक सुर्खियां बटोर ले जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' का जबरदस्त बोलबाला रहा है. 19 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ यह पार्टी इंटरनेट पर छाई हुई है. लेकिन अब, इस ट्रेंड को चुनौती देने के लिए एक नई शक्ति मैदान में उतर गई है. वह है- 'ऑगी जनता पार्टी'. चलिए इस ओजेपी पार्टी के बारे में जान लेते हैं
प्रसिद्ध कार्टून 'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' से प्रेरित यह समूह CJP के सामने खड़ा हुआ है. जहां कॉकरोच पार्टी ने अपनी पहचान व्यंग्य और आलसी युवाओं के मंच के रूप में बनाई है, वहीं ऑगी जनता पार्टी का रुख भी आक्रामक और वैचारिक रहा है.
राजनीतिक कनेक्शन का खुलासा: OJP ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीप्के पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि उनके संबंध आम आदमी पार्टी (AAP) से रहे हैं. इसके प्रमाण के रूप में दीप्के का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया गया है, जिसमें वे मनीष सिसोदिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते दिख रहे हैं.
स्पष्ट एजेंडा: पार्टी का आधिकारिक उद्देश्य बहुत सीधा है- "हर तरह के कॉकरोच का खात्मा." वे प्रतीकात्मक रूप से उन सभी तत्वों को चुनौती दे रहे हैं, जो CJP का प्रतिनिधित्व करते हैं.
गंभीर मुद्दों पर प्रहार: OJP ने CJP द्वारा युवाओं को 'कॉकरोच' के रूप में ब्रांडिंग करने का विरोध किया है. उन्होंने इसे बेरोजगारी और दिशाहीनता का प्रतीक बताया है.
पशु कल्याण और मेनिफेस्टो: यह समूह केवल मीम्स तक सीमित नहीं है. उन्होंने बेसहारा जानवरों के इलाज, उनके संरक्षण और गोद लेने के अभियान का 6-सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया है, जो समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है.
छात्रों की आवाज: NEET पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी OJP ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है, जिससे वे केवल एक पैरोडी ग्रुप से बढ़कर एक जागरूक समूह के रूप में उभर रहे हैं.
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