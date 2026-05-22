FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
OJP vs CJP: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद क्यों आई Oggy Janata Party, जानें इंटरनेट पर वायरल इस नई पार्टी से जुड़ी 5 अहम बातें

OJP vs CJP: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद क्यों आई Oggy Janata Party, जानें इंटरनेट पर वायरल इस नई पार्टी से जुड़ी 5 अहम बातें

सोशल मीडिया से ट्रेडमार्क तक पहुंची ‘Cockroach Janta Party’, नाम रजिस्टर कराने की मची होड़

सोशल मीडिया से ट्रेडमार्क तक पहुंची ‘Cockroach Janta Party’, नाम रजिस्टर कराने की मची होड़

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, अब CBI खंगालेगी मौत की असली वजह, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

ट्विशा शर्मा केस में बड़ा फैसला, अब CBI खंगालेगी मौत की असली वजह, मध्य प्रदेश सरकार ने की सिफारिश

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी

मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी

Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत

राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

OJP vs CJP: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद क्यों आई Oggy Janata Party, जानें इंटरनेट पर वायरल इस नई पार्टी से जुड़ी 5 अहम बातें

What is the Oggy Janata Party: सोशल मीडिया पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बढ़ते प्रभाव के बीच 'ऑगी जनता पार्टी' का उदय हुआ है. यह पार्टी भी गंभीर मुद्दों, राजनीतिक खुलासों और पशु कल्याण के एजेंडे के साथ चर्चा में बनी हुई है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : May 22, 2026, 02:09 PM IST

OJP vs CJP: 'कॉकरोच जनता पार्टी' के बाद क्यों आई Oggy Janata Party, जानें इंटरनेट पर वायरल इस नई पार्टी से जुड़ी 5 अहम बातें
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

What is the Oggy Janata Party on Instagram: इंटरनेट का दौर है, जहां मीम्स और व्यंग्य कभी-कभी मुख्यधारा की राजनीति से भी अधिक सुर्खियां बटोर ले जाते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया, खासकर इंस्टाग्राम पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' का जबरदस्त बोलबाला रहा है. 19 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स के साथ यह पार्टी इंटरनेट पर छाई हुई है. लेकिन अब, इस ट्रेंड को चुनौती देने के लिए एक नई शक्ति मैदान में उतर गई है. वह है- 'ऑगी जनता पार्टी'. चलिए इस ओजेपी पार्टी के बारे में जान लेते हैं

'ऑगी जनता पार्टी' क्या है?

प्रसिद्ध कार्टून 'ऑगी एंड द कॉकरोचेस' से प्रेरित यह समूह CJP के सामने खड़ा हुआ है. जहां कॉकरोच पार्टी ने अपनी पहचान व्यंग्य और आलसी युवाओं के मंच के रूप में बनाई है, वहीं ऑगी जनता पार्टी का रुख भी आक्रामक और वैचारिक रहा है.

'ऑगी जनता पार्टी' से जुड़ी 5 अहम बातें

राजनीतिक कनेक्शन का खुलासा: OJP ने CJP के संस्थापक अभिजीत दीप्के पर निशाना साधते हुए दावा किया है कि उनके संबंध आम आदमी पार्टी (AAP) से रहे हैं. इसके प्रमाण के रूप में दीप्के का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट साझा किया गया है, जिसमें वे मनीष सिसोदिया के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते दिख रहे हैं.

स्पष्ट एजेंडा: पार्टी का आधिकारिक उद्देश्य बहुत सीधा है- "हर तरह के कॉकरोच का खात्मा." वे प्रतीकात्मक रूप से उन सभी तत्वों को चुनौती दे रहे हैं, जो CJP का प्रतिनिधित्व करते हैं.

गंभीर मुद्दों पर प्रहार: OJP ने CJP द्वारा युवाओं को 'कॉकरोच' के रूप में ब्रांडिंग करने का विरोध किया है. उन्होंने इसे बेरोजगारी और दिशाहीनता का प्रतीक बताया है.

पशु कल्याण और मेनिफेस्टो: यह समूह केवल मीम्स तक सीमित नहीं है. उन्होंने बेसहारा जानवरों के इलाज, उनके संरक्षण और गोद लेने के अभियान का 6-सूत्रीय घोषणापत्र जारी किया है, जो समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है.

छात्रों की आवाज: NEET पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दों पर भी OJP ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है, जिससे वे केवल एक पैरोडी ग्रुप से बढ़कर एक जागरूक समूह के रूप में उभर रहे हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी
मूलांक 6 वालों की किस्मत बदल देंगे ये काम, लाइफ में पैसे और तरक्की के साथ आएगी लग्जरी
Plant For Attract Money: मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
मनी मैगनेट है ये एक पौधा, रसदार फल देने के साथ ही चुंबक की तरह खींचता है पैसा और दौलत
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक
राजीव गांधी के वो 10 विचार जिन पर दशकों बाद भी होती है चर्चा, 9वें नंबर वाला आज भी प्रासंगिक
Garuda Puran: सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
सूर्यास्त के बाद क्यों नहीं किया जाता अंतिम संस्कार? गरुड़ पुराण में बताई गई है इसकी असली वजह
दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
दुनिया का वो रहस्यमयी जंगल जिसके पेड़-पौधे भी करते हैं शिकार, जीवों को खाकर मिटाते हैं अपनी भूख
MORE
Advertisement
धर्म
Vastu Tips: दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
दरवाजे पर गीला तौलिया या कपड़े टांगने से लगता है राहु दोष, घर में अट्रैक्ट होती नेगेटिव एनर्जी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
नीम करौली बाबा की ये 7 बातें गांठ बांध लें, तिजोरियां भरती रहेंगी और बाधाएं हटती रहेंगी
Numerology: क्या आपके नाम का पहला अक्षर रोक रहा है सफलता? करियर और पर्सनैलिटी से जानिए कितना मैच करता है आपका नेम
क्या आपके नाम का पहला अक्षर रोक रहा है सफलता? करियर और पर्सनैलिटी से जानिए कितना मैच करता है आपका नेम
Jyeshtha Adhik Purnima 2026:इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व
इस दिन है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जानें पुरुषोत्तम मास में आने वाली तिथि की पूजा विधि से लेकर महत्व और उपाय
Numerology: ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
ये 3 मूलांक चेहरे पर मासूम लेकिन चालें चलने में होते हैं माहिर, अपने बनकर कर सकते हैं बड़ा खेल
MORE
Advertisement