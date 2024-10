इन दिनों सोशल मीडिया पर एक व्हॉट्सएप चैट वायरल हो रही है. दरअसल, ये चैट छुट्टी मांगने को लेकर है. कर्मचारी अपने बॉस से छुट्टी मांगता है, लेकिन बॉस का बेतुका जवाब लोगों को गुस्से से भर देता है. व्हट्सएप पर हुई इस बातचीत की तस्वीर अब वायरल हो रही है और बॉस के रिप्लाई ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है.

बॉस का बेतुका जवाब

ये पूरा मजरा एक तस्वीर के इर्द-गिर्द घूमता है. एक कर्मचारी की कार एक गंभीर दुर्घटना में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन वह किसी तरह बच गया. उसने अपनी कार की फोटो अपने मैनेजर को भेजी. इसके बाद, मैनेजर की प्रतिक्रिया ने न केवल उस कर्मचारी को बल्कि सभी को हैरान कर दिया और उन्होंने उस पर भड़ास निकाली. यह तस्वीर देखकर यह स्पष्ट था कि कर्मचारी को गंभीर चोटें लग सकती थीं. फोटो देखने के बाद, बॉस ने कर्मचारी का हाल-चाल पूछने के बजाय पूछा, 'तुम कब तक ऑफिस आ सकते हो?' इसके बाद जब कोई जवाब नहीं आया, तो उसने लिखा, 'मुझे ऐसा लगता है कि तुम देर से आने वाले हो. उन्होंने आगे लिखा परिवार में किसी की मृत्यु के अलावा कोई भी चीज तुम्हें ऑफिस आने से रोकती है तो उसका बहाना नहीं चलेगा.'

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़

इस बेतुके जवाब के कारण यूजर्स ने मैनेजर की जमकर आलोचना की. एक यूजर ने लिखा, इस तरह के बॉस हमारी जिंदगी की कीमत नहीं समझते. वहीं, कुछ यूजर्स ने अपनी आपबीती साझा करते हुए बताया कि उनके साथ भी ऐसे ही हुआ था.

