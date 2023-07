नोएडा में कुत्ते को लेकर फिर विवाद, लिफ्ट में बिना मास्क डॉगी ले जाने पर भिड़ी 2 महिलाएं, वीडियो Viral

डीएनए हिंदी: देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा (Noida) में कुते को लेकर एक बार फिर विवाद सामने आया है. यहां एक हाउसिंग सोसायटी में लिफ्ट के अंदर डॉगी (Dog) को बिना मास्क के ले जाने पर दो महिलाएं आपस में भिड़ गईं. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिस पर यूजर्स जमकर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 137 के लाजिक्स ब्लॉसम सोसायटी से सामने आया है. जहां महिला बगैर मास्क लगाए कुते को लिफ्ट से ले जा रही थी. तभी लिफ्ट में सोसाएटी के कुछ लोग भी आ गए. जिनमें एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी. डॉगी को बिना मास्क देखकर वो लोग महिला से कुत्ते को मास्क लगाने के लिए कहते हैं. लेकिन मालकिन डॉग को मास्क लगाने की बजाए उनसे बहस करने लग जाती है.

लिफ्ट में मौजूद शख्स जब डॉग मालकिन को कहता है कि ये कैसी महिला है. इससे वो और भड़क जाती है. महिला पलटवार करते हुए साफ कहती है कि तुम्हारी बीवी से तो अच्छी ही हूं. 40 सेकंड के वायरल क्लिप में एक शख्स यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि 'प्रेग्नेंट लेडी है. अगर कुत्ते ने इन्हें काट लिया तो कितने इंजेक्शन्स लगवाने पड़ेंगे.

कुत्ते को लेकर महिला का अजीब तर्क



Dog lovers are very sensitive but not with humans. See this Noida lady's behavior with a pregnant woman. pic.twitter.com/F3iPtaiUef