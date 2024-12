Yesmadam Layoffs: होम-ब्यूटी सर्विस स्टार्टअप YesMadam सोमवार को इंटरनेट पर छाया रहा. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक ईमेल में दावा किया गया है कि नोएडा स्थित होम-ब्यूटी सर्विस स्टार्टअप YesMadam ने उन कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है, जिन्होंने एक आंतरिक सर्वेक्षण में भाग लिया था और वोट दिया था कि वे बहुत अधिक तनाव में काम कर रहे थे.

कथित ईमेल का स्क्रीनशॉट लिंक्डइन पर यस मैडम की एक कर्मचारी द्वारा साझा किया गया, जिसने आरोप लगाया कि वह उन 100 कर्मचारियों में शामिल है, जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया.

वायरल पोस्ट में क्या है?

कर्मचारी ने लिंक्डइन पर हैशटैग #massfiring के साथ लिखा, 'यसमैडम में क्या हो रहा है? पहले आप एक रैंडम सर्वेक्षण करते हैं और फिर हमें रातों-रात नौकरी से निकाल देते हैं, क्योंकि हम तनाव महसूस कर रहे हैं? और सिर्फ मैं ही नहीं, 100 अन्य लोगों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है.' कर्मचारी ने HR की तरफ से कथित ईमेल का स्क्रीनशॉट साझा किया है.

ईमेल में क्या लिखा है?

ईमेल में लिखा है, 'हाल ही में, हमने कार्यस्थल पर तनाव के बारे में आपकी भावनाओं को समझने के लिए एक सर्वेक्षण किया. आप में से कई लोगों ने अपनी चिंताएं साझा कीं, जिन्हें हम बहुत महत्व और सम्मान देते हैं. एक स्वस्थ और सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध कंपनी के रूप में हमने फीडबैक पर सावधानीपूर्वक विचार किया है.'

कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया

'यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्यस्थल पर कोई भी व्यक्ति तनावग्रस्त न रहे, हमने उन कर्मचारियों को अलग करने का कठिन निर्णय लिया है, जिन्होंने अत्यधिक तनाव का की बात कही है. यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और प्रभावित कर्मचारियों को आगे की जानकारी अलग से दी जाएगी. आपके योगदान के लिए धन्यवाद.

महिला ने ये स्क्रीनशॉट शेयर किये और लिंक्डइन पोस्ट वायरल हो गई. जिस पर 300 से अधिक कमेंट्स आए और एक्स और रेडिट पर भी कमेंट्स आए.

So recently a startup named YesMadam sent out survey to team members on how stressed they are AND? Guess what... fired the ones who had voted they are under extreme stress.



Source: https://t.co/o8PnoRMlax pic.twitter.com/RSxQBUW1Gj