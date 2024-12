भारतीय महिला यूट्यूबर नलिनी उनागर ने कंटेंट क्रिएशन छोड़ने का फैसला किया है. नलिनी ने दावा किया कि बीते तीन साल में उन्होंने 8 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दिए. लेकिन रिटर्न के नाम पर सिर्फ जीरो मिला. मतलब लाखों रुपये इन्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें एक रुपये की कमाई नहीं हुई. नलिनी YouTube पर 'नलिनीज किचन रेसिपी' नाम से कुकिंग चैनल चलाती हैं.

नलिनी उनागर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर यूट्यूब चैनल छोड़ने का ऐलान किया. उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए अपने किचन के सामान और स्टूडियो उपकरणों को बेचने की घोषणा की है. नलिनी ने यूट्यूब से अपने 250 से ज्यादा वीडियो डिलीट भी कर दिए हैं.

नलिनी के कुकिंग चैनल 'नलिनीज किचन रेसिपी' पर 2,450 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे. उन्होंने पहली पोस्ट में लिखा, 'मैं यट्यूब पर करियर बनाने असफल रही. इसलिए मैं अपनी किचन का सभी सामान और स्टूडियो उपकरण बेच रही हूं. अगर कोई खरीदना चाहता है, तो कृपया बताएं.'

I failed in my YouTube career, so I’m selling all my kitchen accessories and studio equipment. If anyone is interested in buying, please let me know. 😭 pic.twitter.com/3ew6opJjpL