Earthquake Viral Video: शुक्रवार को म्यांमार समेत थाईलैंड और चीन में भयानक भूकंप आया था. इस भूकंप में अभी तक कम से कम 1645 लोगों क जान जा चुकी है. और 3400 लोग अभी भी घायल है जिनका इलाज चल रहा है. इस भूकंप के झटके वियतनाम और भारत में महसूस किए गए हैं. अलग-अलग देशों से भूकंप के वीडियो भी सामने आ रहे हैं. इस तबाही के बीच चीन के युन्नान के एक अस्पताल का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सीसीटीवी फुटेज में दिखी भूकंप की असलियत

अस्पताल के इस वायरल हो रहे सीसीटीवी फुटेज में दो प्रसूति वार्ड की नर्सें नवजात शिशुओं की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालती दिखाई दे रही हैं, वहीं दूसरी तरफ भूकंप के कराण अस्पताल की इमारत बुरी तरह हिलती हुई नजर आ रही है वीडियो वाकई डरावना था. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोगों के द्वारा खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि जब भूकंप आया तो अस्पताल में मौजूद नवजात बच्चो के पालने हिलने लगे.

Atouching moment during the tragedy:

The earthquake in Myanmar was felt in Ruili, Yunnan, China, where two nurses at Jingcheng Hospital's maternity center were seen shielding infants: pic.twitter.com/xDNqPAb9tt