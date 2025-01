सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक मां अपने बच्चे के लिए स्वेटर बुन रही है.

मां कभी भी अपने बच्चे तो उदास नहीं देख सकती है. अगर बच्चा किसी भी परेशानी में है या उसे कुछ भी चाहिए तो मां उसे वो दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. ऐसी ही एक घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. दरअसल, एक शख्स को लग्जरी ब्रांड राल्फ लॉरेन की स्वेटर काफी पसंद आई. स्वेटर का दाम 31000 रुपये था. ऐसे में उसकी मां ने एक तरकीब निकाल ली.

वायरल पोस्ट

बच्चे की चाह पर मां ने उसे पूरा करने की ठान ली और हूबहू स्वेटर अपने हाथों से बुनकर उसे भी पूरा कर दिया. संदीप मॉल वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर और लेखक हैं. उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है. उन्होंने बताया कि उन्हें रॉल्फ लॉरेन की स्वेटर काफी पसंद आई थी लेकिन इसकी कीमत 31 हजार रुपये थी. लेकिन मां ने तो ठान लिया था और उसे कर दिखाया.

Was eying this Ralph Lauren sweater for years but was out of budget at 31000. माँ ने अपने हाथ में बेटे की इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी ले ली। pic.twitter.com/pt8lgzsAiK

— Sandeep Mall (@SandeepMall) January 25, 2025

दोनों तस्वीरों को @SandeepMall शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है- 'राल्फ लॉरेन के इस स्वेटर पर सालों से नजर थी लेकिन 31000 रुपये बजट के बाहर थे. मां ने अपने हाथ में बेटे की इच्छा पूरी करने की जिम्मेदारी ले ली.' संदीप के इस पोस्ट को अब तक ढाई लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. साथ ही लोग इसे बेहद पसंद कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं.

