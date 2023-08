Video: भारी बारिश में परेशान हो रहा था छोटा सा हाथी, मां ने कुछ यूं दूर की मुसीबत

छोटे से हाथी और उसकी मां का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. मां एक छत की तरह अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करती नजर आ रही है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली-एनसीआर में 12 जुलाई की सुबह की शुरुआत झमाझम बारिश के साथ हुई. लंबे समय से इस बरसात के लिए तरस रही जनता को थोड़ी राहत मिली. दफ्तर निकलने वालों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है. अब जिस तरह लोगों को घरों से निकलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा उसी तरह एक बेबी एलिफेंट भी बारिश की वजह से परेशान था. छोटा सा बच्चा आसमान से चलते बारिश के बाणों को झेल नहीं पा रहा था और एक छत तलाश रहा था.

अब मां मौजूद हो तो किसी और छत की क्या जरूरत बच्चे की परेशानी समझकर मां ने उसे संभाला और उसके ऊपर ढाल की तरह आ गई. आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह बच्चा कभी अपनी मां की गर्दन के नीचे खड़ा होता है. वह उसे अपने पैर से अपनी तरफ खींचती है, कभी वह उसे अपने नीचे लेती है ताकि वह बच सके. इस वीडियो को आईएएस सुप्रिया साहु ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया. यह वीडियो तमिलनाडु के गुदालुर जंगल का है.

One of those rare moments when the earth is blessed with the birth of an adorable baby elephant.Mother elephant is like a big umbrella protecting the baby under her belly from heavy rains



Gudalur,Nilgiris #TNForest pic.twitter.com/URB4m0HbnS — Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) July 11, 2022

इस वीडियो को लोग सोशल मीडिया पर खूब पसंद कर रहे हैं. कोई इसे जादू बता रहा है तो किसी ने लिखा, मां के लिए कोई शब्द नहीं. मां की सोच और भावनाओं की किसी से तुलना नहीं की जा सकती. मां, मां होती है. अजीत सिंह ने लिखा, मां बच्चों के लिए एक छाते की तरह ही होती है.

No words for MOTHER,

Imotions & thinking of a mother can't compair with others in World

MOTHER IS MOTHER

GOD BLESS TO EVERY MOTHER ON EARTH https://t.co/LWbQ7GQZA8 — B. L. Jain 🇮🇳 (@AdvocateBLJain) July 11, 2022

Man has got to learn a lot from animals, especially when it comes to care for the young ones — Hindu Murthi (@HinduMurthi) July 11, 2022

