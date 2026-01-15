FacebookTwitterYoutubeInstagram
Video Viral: कभी देखी है 20 इंच मोटी और 3.5 फिट लम्बी मूली, सासाराम के किसान मेले में दिखी दुनिया की सबसे बड़ी मूली

Video Viral: कभी देखी है 20 इंच मोटी और 3.5 फिट लम्बी मूली, सासाराम के किसान मेले में दिखी दुनिया की सबसे बड़ी मूली

बिहार के सासाराम में मकर संक्रांति पर लगे किसान मेले के 20 इंच मोटी और 3.5 फिट लम्बी मूली देखी गई, अब मूली का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 15, 2026, 11:12 AM IST

Video Viral: कभी देखी है 20 इंच मोटी और 3.5 फिट लम्बी मूली, सासाराम के किसान मेले में दिखी दुनिया की सबसे बड़ी मूली

आज कल सोशल मीडिया के दौर में हर रोज कुछ न कुछ अतरंगी देखने को मिलता है. आज के दौर में सोशल मीडिया इतना कॉमन हो चुका है कि अगर कोई कह दे कि वह सोशल मीडिया पर नहीं है तो लोग हैरान रह जाते हैं. आप भी अगर सोशल मीडिया पर रेगुलर एक्टिव रहते हैं तो फिर आप यह भी जानते होंगे कि हर दिन तरह-तरह के वीडियो पोस्ट होते हैं और उनमें से जो सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींच लेता है, वो वायरल हो जाता है. 

मूली का वीडियो वायरल

हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल ये वीडियो एक मूली है. हा वहीं मूली जिसे हम खाने के साथ सलाद में खाते है. अब आप सोचेंगे की तो मूली में ऐसी क्या खास बात है जो वायरल हो रही है. दरअसल वायरल हो रहे इस वीडियो में में लोग मूली की लंबाई और चौड़ाई देखकर परेशान है. ज्यादा से ज्यादा लोग यह बोलेंगे कि उन्होंने एक हाथ लंबी मोली देखी है लेकिन आज आपको 3.5 फीट लंबी मूली देखने को मिलेगी जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक बंदा अपने हाथ में लंबी और मोटी मूली लिए खड़ा है जिसका वजन 12 किलो बताया जा रहा है. वो मूली 20 इंच मोटी और 3.5 फीट लंबी है.

 

12 kg की मूली

आपने अभी जो वीडियो देखा उसे एक्स प्लेटफॉर्म पर @ChapraZila नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है और कैप्शन में लिखा है, 'बिहार के सासाराम शहर में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लगे किसान मेला में आई 12 kg की मूली, 20 इंच मोटी, 3.5 फिट लम्बी है ये मूली.' खबर लिखे जाने तक वीडियो को काफी लोगों ने देख लिया है. आपको बता दें कि यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है और सोशल मीडिया पर अलग-अलग अकाउंट से भी पोस्ट हो रहा है.ॉ

